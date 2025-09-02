La Arrolladora Banda el Limón dará concierto gratis en el Zócalo: ¿Cuándo y a qué hora?

Los festejos patrios en la Ciudad de México (CDMX) se preparan para recibir a uno de los iconos del regional mexicano. La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció a través de su conferencia mañanera de este martes 2 de septiembre, que la Arrolladora Banda el Limón se presentará en el Zócalo capitalino en el marco del Grito de la Independencia.

Este evento forma parte de la celebración del Día de la Independencia de México, uno de los festejos más importantes del país. La presentación de la banda promete ser uno de los momentos más esperados de la noche, justo antes del tradicional Grito de Independencia que encabezará por primera vez una presidenta desde el balcón de Palacio Nacional.

La Arrolladora Banda el Limón en el Zócalo: Fecha y Horario del concierto

Si eres fan de su música, anota la fecha y el horario para no perdértelo:



¿Cuándo? Lunes, 15 de septiembre de 2025 .

Lunes, 15 . ¿A qué hora? El concierto comenzará a las 20:00 horas .

El concierto comenzará a las . ¿Dónde? En la Plaza de la Constitución, mejor conocida como el Zócalo de la CDMX.

Como invitados especiales estará “El legado de Grandeza” y Alejandra Ávalos.

¿Qué otros artistas se han presentado en el Zócalo?

Artistas como La Banda MS, Los Tigres del Norte, Los Askis, y el mariachi Perla Jalisciense se han presentado en el Zócalo para la ceremonia del Grito de Independencia el 15 de septiembre.



La Banda MS se presentó para el Grito de Independencia en 2024.

Grupo Frontera estuvo en el Zócalo capitalino en septiembre de 2023.

Grupo Firme se presentó en septiembre de 2022.

Cabe destacar que el cantante puertorriqueño Residente se presentará en el Zócalo capitalino el próximo sábado 6 de septiembre. El evento se llevará a cabo a las 20:00 horas en la plancha del Zócalo y fue anunciado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, a través de sus cuentas oficiales.

#BuenosDías



Amigas y amigos, ¡les tengo una gran noticia!

Este 6 de septiembre en el Zócalo de la #CapitalDeLaTransformación vamos a recibir a @Residente, para una noche llena de música y resistencia.



¿Están listos? pic.twitter.com/3tQbGTvuIb — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) August 16, 2025

Aunque este evento fue sumamente criticado, pues varias personas consideran que hay prioridades para atender por parte del gobierno, como los baches o socavones que se han creado a causa de las fuertes lluvias en la capital.