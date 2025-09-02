Los temas más relevantes de la mañanera de la presidenta Sheinbaum hoy martes 2 de septiembre
Entérate de los temas más relevantes de los que habló la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia mañanera de hoy 2 de septiembre de 2025.
Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el resumen minuto a minuto de la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum de este martes 2 de septiembre, la cual se llevó a cabo desde Palacio Nacional. Estos son los temas más relevantes que tocó, donde se espera que hable de su primer informe de gobierno que tuvo lugar el día de ayer.
Mañanera EN VIVO
La arrolladora banda el limón en el Zócalo
La presidenta dio a conocer que la Arrolladora Banda el Limón se presentará el 15 de septiembre a las 20:00 horas en el Zócalo capitalino de la ciudad de México con motivo del Día de la Independencia.
Presupuesto 2026
La presidenta dio a conocer que será el 8 de septiembre cuando se entregue el Presupuesto 2026 en el Congreso. “Todo lo que tiene que ver con los ingresos y egreso del país”, dijo.
Reunión con Marco Rubio
La presidenta dio a conocer que será a las 10 de la mañana cuando se reúna con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, el día de mañana. Pues primero tiene una agenda de reuniones con el canciller Juan Ramón de la Fuente. Marco Rubio llegará hoy al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
Sheinbaum visitará todo el país
La presidenta anunció que a partir del viernes 5 de septiembre visitará todo el país, tres estados por día, en tres semanas y media, para una rendición de cuentas en cada entidad.
Fallecimientos por sarampión
El secretario de salud, David Kershenobich informó que hasta el momento 17 personas han fallecido por sarampión en nuestro país 16, de estos casos se registraron en Chihuahua y uno más en Sonora, también informó que ya hay una campaña de vacunación para los niños desde los seis meses hasta los 10 años, y otra más que va de los niños de 10 años, hasta los adultos de 49 años, también informó del número telefónico 079 para informarse en qué lugares se puede vacunar contra esta enfermedad.
¿A qué hora comienza la conferencia matutina?
La conferencia matutina, más conocida como “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comienza en punto de las 7:30 horas y termina alrededor de las 9:30 horas, tiempo del Centro de México.