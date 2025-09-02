Los temas más relevantes de la mañanera de la presidenta Sheinbaum hoy martes 2 de septiembre

El secretario de salud, David Kershenobich informó que hasta el momento 17 personas han fallecido por sarampión en nuestro país 16, de estos casos se registraron en Chihuahua y uno más en Sonora, también informó que ya hay una campaña de vacunación para los niños desde los seis meses hasta los 10 años, y otra más que va de los niños de 10 años, hasta los adultos de 49 años, también informó del número telefónico 079 para informarse en qué lugares se puede vacunar contra esta enfermedad.