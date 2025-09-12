¡Fiesta en grande! Artistas que se presentarán este 15 de septiembre en las alcaldías de la CDMX

El 15 de septiembre, la Ciudad de México (CDMX) se llenará de música y celebración por las Fiestas Patrias 2025. Las diferentes alcaldías contará con presentaciones de distintos artistas, ofreciendo una agenda cultural diversa para que los ciudadanos puedan planificar su asistencia.

Conoce cuáles son los artistas confirmados por las alcaldías; desde Moenia hasta Nicky Jam, además de los horarios y las sedes.