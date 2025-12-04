Vecinos de Coatzacoalcos sufren malestares por estar inhalando un químico desde hace 6 meses

Los habitantes de Mundo Nuevo, en Coatzacoalcos, Veracruz, llevan meses respirando un olor químico de origen desconocido que se ha intensificado en las últimas semanas, sin que hasta ahora exista una explicación oficial. La preocupación crece mientras los reportes ciudadanos se acumulan y las autoridades ambientales guardan silencio, dejando a la comunidad en un estado de incertidumbre y riesgo potencial.

Olores más fuertes y ninguna respuesta en Coatzacoalcos

De acuerdo con vecinos del poblado, los olores químicos se sienten a diario desde junio, pero en las últimas dos semanas su presencia se ha vuelto mucho más intensa. Aseguran que, pese a los llamados constantes, nadie les ha informado qué sustancia están inhalando ni los daños que podría causar en su salud.

Cuauhtémoc López, residente de Mundo Nuevo, señaló que el problema no solo persiste, sino que se agrava sin una respuesta clara: “El tema de los olores ha incrementado, en estas últimas dos semanas se han sentido olores muy fuertes todos los días… se puso la esperanza en el procurador, pero desafortunadamente desapareció, ya no contesta llamadas”.

Los pobladores aseguran que viven con dolor de cabeza, irritación en ojos y garganta, náuseas y mareos, síntomas que se han vuelto parte de su rutina.

El problema no solo se reportó en Mundo Nuevo, Coatzacoalcos sino también alcanzó a Nanchital hace unos días, donde los vecinos se quejaron de un fuerte olor a químico. El ayuntamiento se pronunció horas después por medio de redes sociales el pasado 26 de noviembre. Señalaron que el olor llegaba de la zona industrial y que debido al viento se percibía en la zona. Pero jamás especificaron si había algún riesgo para la salud de los habitantes.

Procuraduría del Medio Ambiente en Veracruz dejó el caso “en el aire”

La agente municipal, Karina Cobos, denunció que la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente dejó de atender el caso desde hace un mes. Afirmó que el procurador Ángel Carrizales no regresó desde la última reunión sostenida a inicios de septiembre, en la que prometió contratar empresas especializadas para realizar estudios de calidad del aire. Sin embargo, nada de eso ocurrió.

Según Cobos, el equipo de monitoreo ambiental que se había colocado fue retirado sin explicación y desde entonces no han recibido reportes, llamadas, resultados ni información oficial.

“Lamentablemente lo que hicieron fue retirar la unidad… ni siquiera contesta llamadas ni mensajes. Él quedó muy formal… decidimos qué empresa haría la investigación y después de eso ya no supimos más nada de él”, reclamó.

Vecinos de Coatzacoalcos hacen un llamado urgente al Gobierno Estatal

Ante la falta de resultados y la ausencia del procurador, los habitantes hicieron un llamado urgente a las autoridades estatales para retomar las investigaciones y cumplir los acuerdos establecidos con la comunidad.

La población insiste en que no puede seguir respirando una sustancia desconocida que ya afecta a familias enteras y que podría tener consecuencias graves a largo plazo.