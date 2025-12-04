Asesinan a boxeador mexicano durante riña en San Luis Potosí; habría intentado proteger a su hermana

La tragedia embargó a familiares de Josué David Hernández, un joven boxeador de apenas 20 años y considerado una de las mayores promesas del deporte local, quien la noche del martes 2 de diciembre fue asesinado en San Luis Potosí.

Reportes locales indican que los hechos sucedieron en la colonia Nuevo Progreso, cuando el deportista fue atacado con una arma blanca durante una riña familiar, donde se habría visto involucrado su cuñado.

Joven promesa del boxeo mexicano muere durante riña familiar en San Luis Potosí

Durante las primeras horas del miércoles, la prensa local informó que Josué David fue atacado con un machete durante una pelea que se originó cuando su cuñado habría intentado golpear a su hermana.

El cuerpo del joven quedó tendido sobre la banqueta en plena Avenida Fleming, mientras vecinos, aterrados, pedían ayuda a los servicios de emergencia, quienes al llegar solo pudieron confirmar la muerte del atleta.

Al respecto, la Fiscal General del Estado, Manuela García Cázares, confirmó que el homicidio fue cometido presuntamente por un familiar cercano, ya identificado por las autoridades, y que actualmente se encuentra prófugo.

Buscan a presunto asesino del joven boxeador.|Captura de pantalla

¿Quién era Josué David Hernández?

Josué David comenzó a entrenar boxeo alrededor de los 15 años en la unidad deportiva Simón Díaz, bajo la guía del entrenador y también boxeador, Jonathan “Titán” Rodríguez.

Su disciplina y talento lo llevaron a destacar en torneos locales, y en los últimos meses estaba próximo a dar el salto al boxeo profesional, sin imaginar que en una noche todos sus sueños se esfumarían.

La Fiscalía del Estado confirmó que el caso no está relacionado con pandillas ni con el crimen organizado, teniendo como principal sospechoso a una persona cercana a la familia.

En tanto, autoridades informaron que ya se mantiene abierta la carpeta de investigación por homicidio, mientras continúa la búsqueda para dar con el presunto responsable.

Despiden a joven boxeador asesinado en San Luis Potosí

Entrenadores y familiares han exigido justicia por el joven que solía vivir para el ring. Piden que den con el culpable y que le caiga todo el peso de la ley.

Su entrenador, Jonathan “Titán” Rodríguez, despidió al joven en sus redes sociales con un mensaje lleno de emoción:

“Hoy me despierto con la fuerte y triste noticia de que ya no estás. Mi amigo, mi hermano, mi compañero… Te llevaste tu 3-0, mi campeón. Es momento de brillar en el cielo, mi rey. Te quiero mucho, Josué David Hernández, y que Dios te reciba en su santo reino”.