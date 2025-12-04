Nuevas multas por alcoholímetro en Nuevo León: lo que necesitas saber antes de las vacaciones

En Nuevo León, las celebraciones decembrinas llegan acompañadas de una advertencia urgente: las multas del alcoholímetro serán más severas que nunca. Las autoridades reforzaron sus operativos y actualizaron sanciones que ahora pueden superar los $36 mil 000 pesos, dependiendo del municipio y del nivel de alcohol registrado; la intención es clara: reducir accidentes y evitar tragedias durante la temporada de mayor convivencia familiar.

Las reglas aplican tanto a conductores como a pasajeros; en Nuevo León, está prohibido llevar envases abiertos con alcohol en el área de pasajeros, y también se sanciona que los acompañantes consuman bebidas dentro del vehículo.

Estas faltas del Reglamento de Tránsito pueden derivar en multas que van desde 50 a 200 UMAs, mientras que los pasajeros que ingieran alcohol enfrentan entre 20 y 30 UMAs. Además, todo conductor deberá someterse al alcoholímetro o a pruebas de sustancias si personal autorizado lo solicita.

Municipios de Nuevo León que aplican nuevas multas por alcoholímetro

Guadalupe aplicará revisiones diarias del alcoholímetro del 3 de diciembre al 6 de enero. Sus multas van desde $11 mil 314 hasta $25 mil 456.50 pesos, y pueden aumentar si hay reincidencia.

En Monterrey, la capital de Nuevo León, los operativos serán permanentes durante diciembre, con sanciones que alcanzan los $22 mil 628 pesos, sin incluir los costos de grúa ni corralón.

San Nicolás reforzará el alcoholímetro la primera semana de diciembre, con multas aproximadas de $12 mil pesos.

En San Pedro, donde opera la política de “cero tolerancia”, las multas van desde $13 mil 571 hasta $36 mil 970 pesos, especialmente en casos agravados o si el conductor provoca un accidente.

La recomendación es directa: en Nuevo León, manejar bajo los efectos del alcohol puede afectar no solo tu seguridad, sino también tu economía. Estas multas buscan prevenir tragedias y recordar que siempre es mejor designar a un conductor sobrio, usar taxi o aplicación y evitar riesgos innecesarios.

Este fin de año en Nuevo León estará marcado por vigilancia constante, multas más altas y operativos de alcoholímetro día y noche. La decisión más segura sigue siendo la más sencilla: si vas a beber, no conduzcas.