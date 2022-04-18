Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez anuncian la muerte de su hijo

Cristiano Ronaldo, delantero del equipo de futbol Manchester United, y Georgina Rodríguez dieron a conocer la muerte de su hijo, a través de un mensaje en redes sociales.

"Con nuestra más profunda tristeza tenemos que anunciar el fallecimiento de nuestro hijo. Es el dolor más grande que unos padres pueden sentir. Solo el nacimiento de nuestra hija nos da la fuerza para vivir este momento con algo de esperanza y felicidad", señala la pareja en el mensaje compartido en Instagram.

"Queremos agradecer a los doctores y enfermeras por su cuidado y apoyo. Estamos devastados por esta pérdida y rogamos privacidad en este duro momento. Bebé, eres nuestro ángel. Siempre te amaremos", concluyen Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez.

A finales de octubre del año pasado, el futbolista compartió una fotografía en la que aparece junto a la modelor argentina sosteniendo el ultrasonido que confirmaba que tendrían gemelos. La imagen fue acompañada con un texto en el que indica que los esperan con amor y están ansiosos por conocerlos.

“Encantado de anunciar que estamos esperando gemelos. Nuestros corazones están llenos de amor, estamos ansiosos por conocerte”, escribió Cristiano Ronaldo en aquella ocasión.

El futbolista portugues tiene cuatro hijos, Cristiano Junior, los mellizos Mateo y Eva, de cuatro años de edad, y Alana Martina, de tres años, su primera hija con la argentina Georgina Rodríguez.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez iniciaron su relación en 2017, después de que la estrella del futbol terminó con la modelo Irina Shayk.

Ronaldo, de 37 años, cinco veces mejor jugador del mundo, se reincorporó al Manchester United el año pasado tras haber ganado múltiples trofeos con el Real Madrid y la Juventus.

Cabe recordar que Cristiano Ronaldo siempre ha manifestado sus ganas por tener una familia grande; incluso, durante una entrevista realizada a un medio deportivo, el delantero portugués aseguró que le gustaría tener siete hijos.

