Selene Ávila, diputada de Morena, denuncia violencia política de género por parte de Ricardo Monreal y Pedro Haces

Una grave acusación sacude al grupo parlamentario de Morena en el Senado. La diputada Selene Ávila denunció públicamente al senador Ricardo Monreal y al líder sindical Pedro Haces por presunta violencia política de género, señalándolos violencia política de género y comentarios misóginos.

“Si el precio por estar o permanecer es ser un tapete, es ser una comparsa, es ser alguien sin voluntad, es ser un florero, prefiero dedicarme a otra cosa. Ya me jugué el cargo una vez, no importa dos veces (...). Si Ricardo Monreal pide mi cabeza o este señor Pedro Haces, que fue también quien me sacó de la lista, pues adelante y si ellos lo pagan con cargo a los mexicanos, qué triste (...)", señala en un video compartido en sus redes sociales.

Soy víctima de violencia política en razón de género por parte de ⁦@RicardoMonrealA⁩ y ⁦@PedrohacesO⁩; estoy fuera de México; en una semana, cuando regrese, ampliaré información, este video es un botón de muestra 👇🏻 #YaBasta ‼️ https://t.co/NUjDTt1TOE — Selene Ávila 🇲🇽 (@SeleneAvilaF) October 21, 2025

Diputada Selene Ávila afirma que Pedro Haces la llamó “edecán”

La denuncia de la legisladora se originó tras ser excluida de la delegación mexicana que participaría en la Unión Interparlamentaria (UIP). Según Ávila, la negativa fue rotunda y marcada por un tono de abuso de poder por parte de Ricardo Monreal. Ella comenta que ambos legisladores sabían que ella iba, pues lo habían hablado en ocasiones anteriores.

La diputada relató que, al solicitar su inscripción a la delegación, Monreal le respondió con desdén: “pues no, no te voy a inscribir, hazle como quieras”.

“Se me salieron las lágrimas, porque pude haber llevado la presidencia del Comité de Salud Internacional para México, pero ya no me dio tiempo, porque llegué tarde por estar intentando entrar, porque me dejaron fuera, mi propio coordinador, Ricardo Monreal (...)".

La situación escaló con la intervención del líder de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (Catem), Pedro Haces, quien presuntamente la descalificó y se refirió a ella con comentarios sexistas:

Pedro Haces la calificó de “edecán” y le expresó un comentario abiertamente inapropiado: “Pero te vas bien bañada, perfumada, y vestida de gala”.

