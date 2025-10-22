Acusan a gobiernos de Morena de aplicar “terrorismo fiscal” en México

El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, denunció que en México existe un clima de “terrorismo fiscal” ejercido por el gobierno federal y los gobiernos emanados de Morena, al considerar que están persiguiendo a empresarios y contribuyentes con el objetivo de obtener más recursos públicos de los que permiten las leyes.

Durante declaraciones a medios de comunicación, Moreno aseguró que la administración federal busca recaudar más impuestos de manera excesiva, afectando la actividad económica y la confianza de los inversionistas.

“Hay un terrorismo fiscal, están persiguiendo a todo mundo, a las empresas y a los contribuyentes, porque no tienen dinero y están buscando hacerse de recursos”, afirmó.

PRI critica la política económica y acusa falta de recursos públicos

El líder priista atribuyó esta presunta persecución a la falta de planeación y el mal manejo de los recursos públicos por parte de los gobiernos morenistas, lo que —según dijo— ha generado un estancamiento económico y una dependencia de la recaudación forzada.

Moreno señaló que la actual política económica ha provocado incertidumbre en el sector privado, desincentivando la inversión y afectando la generación de empleos.

“Los gobiernos de Morena se están quedando sin dinero por sus malas administraciones y por el estancamiento de la economía”, insistió.

El también diputado federal reiteró que el PRI seguirá denunciando lo que calificó como una estrategia de presión fiscal hacia empresas y trabajadores. “Hay que denunciar todos los días y no tener miedo”, enfatizó.

Gobierno debe fomentar inversión, no miedo: Alito Moreno contra el “terrorismo fiscal”

El dirigente tricolor exhortó al gobierno federal a fomentar un ambiente de confianza que incentive la inversión y el crecimiento económico, en lugar de “asfixiar” al sector productivo con auditorías y cobros fuera de lo establecido por la ley.

“México necesita certidumbre, inversión y apoyo a las empresas, no persecución ni miedo”, concluyó Alito Moreno, al insistir en que el país requiere una política económica que promueva la productividad y no una que base sus ingresos en la presión a los contribuyentes.