Dejó el cuerpo dentro de una maleta: Artemio “N” es vinculado a proceso por homicidio en Tabacalera, CDMX

Artemio “N”, obtuvo la vinculación a proceso por su presunta participación en el delito de homicidio calificado, ocurrido el 2 de abril del presente año, en la colonia Tabacalera, en la alcaldía Cuauhtémoc, CDMX. Habría metido el cuerpo dentro de una maleta.

Fue por medio de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), que Artemio “N” fue vinculado a proceso.

¿Por qué vinculan a proceso a Artemio “N”?

Derivado de los trabajos de inteligencia a cargo de la Policía de Investigación (PDI), se determinó que Artemio “N”, presuntamente llevo el cuerpo de la víctima dentro de una maleta a bordo de un taxi hacia la colonia 20 de noviembre, en la alcaldía Venustiano Carranza , donde abandonó el cuerpo.

Tras los hechos, elementos de la Policía de Investigación detuvieron al presunto responsable y realizaron un cateo en el departamento que tenía rentado.

En el lugar hallaron manchas de sangre y varios objetos punzocortantes que podrían estar relacionados con el homicidio.

Durante la audiencia inicial, el juez de control resolvió vincular a proceso a Artemio “N”, quien deberá permanecer en prisión preventiva.

Además, se estableció un plazo de dos meses para concluir la investigación complementaria. El acusado fue ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

¿Qué es la vinculación a proceso?

La vinculación a proceso es una resolución judicial mediante la cual un juez de control determina que existen datos de prueba suficientes para que una persona continúe su procedimiento penal, al considerar que probablemente participó en un hecho que la ley señala como delito.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y el Código Nacional de Procedimientos Penales, esta etapa no implica que el imputado sea declarado culpable, sino que permite continuar la investigación complementaria bajo supervisión del juez, quien también puede imponer medidas cautelares, como la prisión preventiva o restricciones específicas, mientras se desahogan las pruebas correspondientes.