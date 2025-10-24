De Cuba a EU: Zhi Dong Zhang, chino ligado al CJNG, es entregado tras fuga en México

El chino Zhi Dong Zhang, señalado como presunto intermediario en la logística de insumos químicos para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue entregado al gobierno de Estados Unidos luego de ser recapturado en Cuba tras fugarse en México.

La entrega de “El Brother Wang”, como es conocido este sujeto, fue informada esta noche por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a través de un mensaje en su cuenta de X.

Zhi Dong Zhang fue detenido en México en 2024

El 30 de octubre de 2024, autoridades mexicanas lo detuvieron en la Ciudad de México al ser identificado como presunto responsable del tráfico internacional de droga, lavado de dinero y alianzas con grupos criminales con presencia en América, Europa y Asia.

“El Brother Wang” contaba con una Notificación Roja de Interpol tras su fuga el 11 de julio de 2025, después de que un juez le diera la medida de prisión domiciliaria, por lo que se implementó un operativo de búsqueda y se alertó a las instancias internacionales.

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, celebró la detención y entrega del chino Zhi Dong Zhang, expresando que “cuando las naciones trabajan juntas, la gente se beneficia”.

“El Brother Wang” fue recapturado en Cuba en julio

El pasado 31 de julio fue detenido en Cuba junto con otras dos personas y hoy fue entregado a las autoridades de Estados Unidos, dio a conocer García Harfuch.

La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió una ficha roja para localizarlo y fue detenido en Cuba junto con dos personas; una de nacionalidad mexicana y otra de nacionalidad china.

¿Quién es Zhi Dong Zhang y de qué se le acusa?

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó el 31 de octubre de 2024 la captura de Zhi Dong Zhang al contar con una orden de aprehensión con fines de extradición internacional, por su probable responsabilidad en la comisión de delitos de asociación delictuosa, distribución internacional de cocaína y lavado de dinero.

Zhi Dong Zhang también es conocido como “Li Gong Sun Chang”, “Ku Li Hernández”, “Brother Wang”, “BW”, “Pancho”, “Heh”, “Chino” y “Summor Ownor”.

El hombre se movía en el Estado de México y en la CDMX, donde fue detenido en un inmueble ubicado en Lomas de Santa Fe, alcaldía Cuajimalpa, pero tiene cuentas pendientes en Estados Unidos, donde cuenta con una orden de arresto federal por tráfico de droga y lavado de dinero, emitida en Atlanta, Georgia.

Trabajos de inteligencia revelan que sus actividades se realizaban en Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica, América Central, Europa, China y Japón. Ha sido señalado de formar alianzas con el Cártel de Sinaloa y el CJNG para el trasiego de drogas.

Es señalado como presunto responsable de la exportación, transporte y distribución de más de mil kg de cocaína, mil 800 kg de fentanilo y más de 600 kg de metanfetaminas. Asimismo, operó de manera ilícita más de 150 millones de dólares anuales en ganancias de drogas.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó en noviembre de 2024 que obtuvo prisión preventiva justificada contra este sujeto, luego de que se le decretó su detención formal con fines de extradición.