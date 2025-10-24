VIDEO: Caen organizadores de fiestas clandestinas en la colonia Juárez; tensión entre policías y prensa

En un operativo realizado por personal de la alcaldía Cuauhtémoc, cuatro personas fueron detenidas por presuntamente organizar fiestas clandestinas en un inmueble ubicado en el número 30 de la calle Sevilla, en la colonia Juárez.

Estas reuniones, convocadas a través de redes sociales, se llevaban a cabo de manera recurrente en un salón amplio del segundo piso del edificio, sin contar con los permisos correspondientes y con consumo de alcohol, lo que representa un riesgo para la seguridad y el orden público en la zona.

Cuatro detenidos por fiestas clandestinas en CDMX

Durante el operativo, elementos de la policía auxiliar apoyaron en las diligencias, asegurando a los responsables.

No obstante, una de las mujeres detenidas logró escapar mientras era subida a una patrulla; la rápida respuesta de los agentes permitió su reaprehensión minutos después en la misma área, evitando que la situación se complicara aún más.

#AlMomento | Se llevaba acabo un #operativo para clausurar un salón del número 30 de la calle Sevilla, en la colonia Juárez de la #CDMX



Tres personas están detenidas y presentadas ante la coordinación territorial.



El reporte de @PLATA11CDMXhttps://t.co/axwViHZ5gY pic.twitter.com/O1qe1G1Jfx — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 23, 2025

El operativo generó también momentos de tensión con la prensa. Reporteros que se encontraban en el lugar para documentar el hecho señalaron que el director de Seguridad Pública de la alcaldía Cuauhtémoc habría intentado impedir su labor informativa, lo que provocó un intercambio tenso entre los uniformados y los medios de comunicación presentes.

Hasta el momento, se desconoce si las personas detenidas enfrentan cargos adicionales por delitos relacionados con la organización de reuniones ilegales o por infringir disposiciones de seguridad y salud pública.