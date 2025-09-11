¿Qué pasó con Abraham Pacheco Partida, maestro e influencer desaparecido en Jalisco? Lo que se sabe del caso

En San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, la incertidumbre envuelve a la familia de Abraham Pacheco Partida, un joven maestro de inglés e influencer de 31 años, desaparecido desde el pasado 30 de agosto tras salir de su hogar rumbo a Tonalá para un trabajo.

¿Qué se sabe del caso de Abraham Pacheco Partida desaparecida en Tonalá?

De acuerdo con sus familiares, Abraham salió de la colonia Ponciano Arriaga poco después del mediodía y, según el rastreo de su teléfono celular, alcanzó a llegar a Tonalá alrededor de las 14:30 horas; sin embargo, desde ese momento no ha vuelto a comunicarse ni existen registros en cámaras de seguridad que confirmen su paso por la zona.

“Salió y desde el sábado 30 de agosto no sabemos nada de él, llegó a Tonalá, pero ninguna cámara supuestamente lo ha visto, nosotros ya no supimos que llegara, lo supimos por el rastreo, después de las 14:30 horas”, narró Abigaíl Pacheco, hermana de Abraham.

El joven, además de ser docente, se especializa en la producción de contenidos y manejo de drones, lo que lo llevó a colaborar en distintos proyectos audiovisuales. Para su familia, su ausencia resulta un golpe devastador: “Lo que más nos falta son sus carcajadas, llenaban la casa de alegría”, expresó Abigaíl.

🚨 En San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, continúa desaparecido Abraham Pacheco Partida, maestro de inglés e influencer.



Salió rumbo al trabajo el 30 de agosto y desde entonces no hay rastro de él.



Su familia pide apoyo.

Autoridades ya emitieron ficha de búsqueda.



Fiscalía activa ficha de búsqueda urgente de Abraham Pacheco Partida

La Fiscalía del Estado de Jalisco informó que ya se abrió una carpeta de investigación y que se activó la ficha de búsqueda correspondiente, en la cual se detallan las características físicas de Abraham con el objetivo de que la ciudadanía pueda aportar información que ayude a localizarlo.

Mientras tanto, sus seres queridos no cesan en la difusión de mensajes y fotografías en redes sociales, con la esperanza de obtener alguna pista sobre su paradero. Cada día que pasa aumenta la preocupación y el dolor de una familia que, entre la fe y la desesperación, aguarda el regreso de Abraham.

Así puedes pedir una ficha de búsqueda para una persona desaparecida

Primeramente debes acudir a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) o a la Comisión Local de Búsqueda (CLB) del estado donde ocurrió la desaparición.



Presencial: Calle República de Cuba 43, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.

Telefónicamente: 55 6357 8079 o 55 6357 9282.

Por email: comisionbusquedadepersonas@cdmx.gob.mx

También vía Locatel (5658 1111), Secretaría de Seguridad (5242 5100) o C5 (911).

Deberás proporcionar los datos completos como: nombre, edad, CURP, descripción física, fecha y lugar de desaparición, fotografía reciente, señas particulares, y contexto del caso.

¿Se tiene que esperar un tiempo para reportar a una persona desaparecida?

¡No dejes pasar el tiempo! La idea errónea de esperar 24, 48 o 72 horas es falso. Desde el primer momento sin saber dónde está la persona, se debe reportar ante las comisiones de búsqueda o fiscalías. Los primeros momentos son vitales para localizarla.