Detienen a uno de los presuntos responsables de la violación a una estudiante en la UASLP

La Fiscalía del Estado confirmó la detención de Santiago “N.”, uno de los presuntos participantes en la violación ocurrida el pasado 17 de octubre dentro de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).

De acuerdo con autoridades, el joven fue aprehendido tras la denuncia de la agresión sexual y las múltiples protestas de estudiantes en el campus.

Investigan agresión sexual en la Facultad de Derecho de la UASLP

La fiscal general, María Manuela García Cázares informó que la denuncia fue presentada el sábado 18 de octubre, por una estudiante de 18 años, alumna de tercer semestre de la Facultad de Derecho.

En conferencia de prensa detalló que, los hechos habrían ocurrido en las oficinas de la Federación Universitaria Potosina (FUP), máximo órgano estudiantil de la universidad.

Según las primeras indagatorias, alrededor de las 16:00 horas, la víctima convivía con dos compañeros, entre ellos Santiago “N” y un joven externo.

Luego de la denuncia interpuesta, autoridades informaron que se activaron los protocolos de atención a víctimas y se iniciaron las diligencias correspondientes.

¿Qué pasará con Santiago “N”, tras el abuso sexual en SLP?

Las autoridades informaron que, de comprobarse su participación, el joven podría enfrentar hasta 20 años de prisión por violación equiparada agravada, ya que presuntamente le suministró bebidas alcohólicas a la víctima, dejándola en un estado vulnerable.

Mientras tanto, el gobernador de San Luis Potosí expresó su respaldo a la estudiante, su familia y a toda la comunidad universitaria, asegurando que no habrá tolerancia a la violencia de género.

“Nuestro compromiso es claro: brindar apoyo total a la persona denunciante. En SLP hay cero tolerancia a la violencia de género”, afirmó en sus redes sociales.

Por su parte, se sabe que los otros dos implicados ya fueron identificados y que se mantiene su búsqueda para llevarlos ante la justicia.

Protestas en la UASLP; piden más seguridad para las alumnas

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí informó que el director de la Facultad de Derecho presentó su renuncia, misma que fue aceptada de inmediato.

Además, los estudiantes señalados fueron expulsados de inmediato, mientras continúa la investigación penal. Sin embargo, esto no ha calmado la indignación de los compañeros, quienes aseguran que no es el único caso dentro del campus.

En tanto, se mantienen tomadas las instalaciones del plantel como forma de protesta ante el ataque y para exigir más seguridad.