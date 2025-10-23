Controlan fuerte incendio hoy en Tequila, Jalisco; varios contenedores de combustible se consumieron
La columna de humo negro se extendió varios kilómetros tras un feroz incendio que se propagó por una bodega de combustible en Tequila, Jalisco.
Este miércoles 22 de octubre, se reportó un incendio de gran magnitud en una bodega de combustible ubicada en el municipio de Tequila, Jalisco.
La enorme columna de humo negro fue visible desde varios kilómetros a la redonda, aunque no se registraron personas heridas por el siniestro.
🔴#ÚLTIMAHORA | ¡Enorme incendio! Se registra en el municipio de #Tequila. Bomberos y elementos de seguridad atienden la emergencia en un sitio de 5 mil metros cuadrados utilizado como almacén de combustible a cielo abierto.— Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) October 22, 2025
Información en desarrollo. pic.twitter.com/vVIqICC2Nz
Sofocan llamas tras feroz incendio en Jalisco
Tras varios minutos en que se reportaron llamas saliendo del lugar, Protección Civil informó que el incendio ya se encuentra controlado, gracias al trabajo conjunto con la Unidad Municipal de Protección Civil y los Bomberos de Tequila.
“Nuestro personal apoya en la liquidación de puntos con presencia de fuego para lograr su completa extinción”, señalaron las autoridades.
En redes sociales se informó que el fuego fue combatido con espuma; esto con el fin de aislar el combustible del oxígeno y evitar que las llamas se reavivaran o se expandiera.
Varios contenedores de hidrocarburos fueron consumidos, pero afortunadamente no se reportan personas lesionadas, por lo que unicamnete fueron perdidas materiales.
Se reporta controlado el incendio registrado en un sitio donde se almacenaba hidrocarburo, en el municipio de Tequila.— Protección Civil JAL (@PCJalisco) October 23, 2025
Nuestro personal apoya en la liquidación de puntos con presencia de fuego para lograr su completa extinción.
El incendio se combatió con espuma, agente que… pic.twitter.com/yjJEG2dqTW
