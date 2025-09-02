Un hombre presuntamente implicado en el asesinato del papá de Johan Alain Hernández Vázquez, joven desaparecido hace un año en el Ixtapaluca, Estado de México (Edomex), fue detenido, aunque el caso dio un giro, pues el padre de familia era investigado por diversos delitos.

El señor, identificado con las iniciales S.H.Z., fue asesinado a balazos en la Unidad Habitacional San Buenaventura, mismo lugar donde fue visto por última vez el joven Johan Alain desde septiembre de 2024.

Solicitamos de tu apoyo en difusión para dar pronta localización a Johan Alain Hernández Vazquez, comunícate a los teléfonos de COBUPEM 800 216 0361, 800 509 0927. #TodosEnLaBúsqueda pic.twitter.com/eG3am1lpJw — COBUPEM (@COBUPEM) September 17, 2024

¿Quién es el presunto implicado en asesinato de papá de Johan Alain?

Este jueves se dio a conocer la detención y vinculación a proceso en contra de Alan Alfonso “N”, quien es investigado por su posible intervención en el delito de homicidio en agravio de S.H.Z., ocurrido en el municipio de Ixtapaluca el 11 de agosto pasado.

Alan Alfonso “N” y otro individuo acudieron a un domicilio ubicado en la colonia San Buenaventura, donde el ahora detenido habría ordenado a otro sujeto disparar contra el papá de Johan Alain Hernández Vázquez, después los implicados huyeron a bordo de una motocicleta que conducía un tercer sujeto.

Ni una pista y sin un huesito de su hijo: padre buscador, sin respuesta tras reunión con Rosa Icela

Vigilaron a papá de joven desaparecido antes de matarlo

El avance de las indagatorias permitió establecer que, previo al homicidio, Alan Alfonso “N” habría vigilado los movimientos de la víctima, incluso posterior a los hechos habría regresado al lugar para verificar que la víctima hubiera perdido la vida.

Alan Alfonso “N” fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chalco, a disposición del Órgano Jurisdiccional, quien luego de revisar los datos de prueba recabados y aportados por la Fiscalía del Estado de México, determinó su vinculación a proceso e impuso medida cautelar de prisión preventiva y plazo de dos meses para el cierre de investigación complementaria.

Papá de Johan Alain era investigado por varios delitos

El papá del joven Johan Alain Hernández Vázquez, con base en señalamientos de víctimas, era indagado por la fiscalía estatal por su presunta participación en hechos delictivos de robo con violencia a transporte de carga así como delitos contra la salud y mantenía pugnas con células delictivas rivales, lo cual forma parte de las hipótesis investigativas para el esclarecimiento del homicidio en su agravio.

¿Qué se sabe de Johan Alain Hernández Vázquez, desaparecido en Ixtapaluca?

Johan Alain Hernández Vázquez está desaparecido desde el 3 de septiembre de 2024, lo cual fue denunciado ante la Fiscalía del Estado de México, y esta emitió la ficha de búsqueda para encontrarlo.

En una página en Facebook que se creó para la búsqueda del joven de 18 años, se publicó un video recreando un poco de lo que sucedió con él.

El joven al parecer salió de su casa a las 15:00 horas en la colonia San Buenaventura para irse con un amigo, pero desde ese momento su familia no supo más de él.

Un hombre a quien identifican como Daniel, su amigo, pasó por él para irse en un automóvil Golf gris, pero ese día, el joven Daniel habría llamado a los papás de Johan Alain para decirles que habían ido a Río Frío y unas personas desconocidas se lo llevaron.

#AlertaNeza | Ayúdanos a localizar a #Johan Alain Hernández Vázquez.



Cualquier información comunícate al 55 5743 4343. pic.twitter.com/ZCsGvZm3xj — Alerta Neza (@AlertaNeza) September 6, 2024

Cuando los padres de Johan Alain le llamaron, alguien les contestó y el papá del joven preguntó por qué tenía a su hijo y qué quería, pero le respondieron al señor: “dile a Daniel que te responda por tu hijo” y le colgaron.

Desde ese día, el teléfono de Johan Alain está apagado y nadie se volvió a comunicar de nuevo con su familia, pero su amigo Daniel se fue de casa y dio de baja sus redes sociales.

En otra publicación en la cuenta Buscando a Johan Alain Hernández Vázquez se menciona que “los supuestos amigos Daniel, El Negro, “El Flautas”, están detenidos y no quieren declarar”, además de “ni decir dónde está Johan ni dar datos que nos ayuden a dar con su paradero”.