¿Qué porcentaje oscurecerá en la CDMX durante el eclipse solar 2024?

En 2024, México será testigo de un evento astronómico único en su tipo. Se trata del eclipse solar, fenómeno que dejará a nuestro país prácticamente en las penumbras, pero no será igual para todas las zonas, ¿qué porcentaje oscurecerá en la Ciudad de México (CDMX)? A continuación te brindamos todos los detalles.

¿Cuándo será el eclipse solar de 2024?

El eclipse solar de 2024 tendrá lugar el próximo lunes 8 de abril al rededor de las 10 de la mañana, cuando se prevé que inicie el increíble evento en donde la Luna cubrirá por completo al Sol, de esta manera se espera una oscuridad prácticamente total para México, que ha sido nombrado como una de las zonas privilegiadas para ver este fenómeno.

Nuestro país fue elegido por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, (NASA, por sus siglas en inglés), como el mejor lugar del mundo para ver este evento, ya que México destaca por su ubicación geográfica y sus condiciones climatológicas, ¿cuáles serán los mejores lugares para verlo?



Mazatlán, Sinaloa

Durango

Torreón

Monclova

¿Y la CDMX? Este será el porcentaje de oscuridad en el eclipse 2024

Aunque en otras zonas de México la duración del fenómeno será menor, no significa que no oscurecerán, por ejemplo, en la Ciudad de México, donde de acuerdo con la Unión Astronómica Internacional, el eclipse solar de 2024 comenzará a las 10:55 horas y alcanzará su punto máximo a las 12:14 de la tarde, momento en el cual el cielo se oscurecerá, de manera parcial y no por completo, hasta un 74.611%.