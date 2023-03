¿Qué es un escrutador de Mesa Directiva de Casilla en las elecciones 2023?

Con mira a las próximas elecciones 2023, el Instituto Nacional Electoral (INE), da a conocer qué es una escrutadora o escrutador de Mesa Directiva de Casilla, pues tendrán una importante tarea en Edomex y Coahuila el domingo 4 de junio.

Las Mesas Directivas de Casilla se integran con un Presidente, un Secretario, dos escrutadores y tres suplentes generales, designados conforme al procedimiento señalado en el Código Electoral del Estado de México.

En #México, el #INEMéxico garantiza elecciones confiables, libres y justas.#SabíasQué la escrutadora o el escrutador de Mesa Directiva de Casilla, se encarga de #clasificar y #contar los votos depositados en las urnas.¡Participa como #FMDC en las #Elecciones2023MX! pic.twitter.com/Q3by0HVyWt — INE Estado de México (@INEedomex) March 18, 2023

¿Qué es un escrutador de Mesa Directiva de Casilla?

Un escrutador de Mesa Directiva de Casilla es el ciudadano o ciudadana que cuenta los votos depositados en las urnas y el número de personas electoras que participaron en la Jornada Electoral en las próximas elecciones 2023.

El escrutador de Mesa Directiva de Casilla forma parte de las mesas directivas, encargadas de respetar y hacer respetar la libre emisión y efectividad del sufragio, garantizar el secreto del voto y asegurar la autenticidad del escrutinio y cómputo.

Para poder contar los votos, de acuerdo con el Manual de Funcionarios de Casilla del INE, se recomienda formar dos equipos, uno integrado por un secretario y un escrutador de Mesa Directiva de Casilla; mientras que el otro por el secretario y el segundo escrutador.

Las atribuciones de un escrutador de Mesa Directiva de Casilla son:



Instalar y clausurar la casilla.

Recibir la votación.

Efectuar el escrutinio y cómputo de la votación.

Contar la cantidad de boletas depositadas en cada urna.

Contabilizar el número de electores que votaron conforme a lo sentado en la Lista Nominal.

Contar el número de votos emitidos en favor de cada candidato.

Auxiliar al presidente o secretarios en las actividades que les encomienden.

Permanecer en la casilla desde su instalación hasta su clausura.

Twitter @blancamartinex Las elecciones 2023 se llevarán a cabo el 4 de junio

¿Qué es un presidente de Mesa Directiva de Casilla?

Aunado a ello, una presidenta o presidente de Mesa Directiva de Casilla es la máxima autoridad y cuida el desarrollo de las actividades durante las elecciones 2023 en la mesa.

Cabe recordar que solo los ciudadanos son permitidos para conformar la Mesa Directiva de Casilla en las elecciones 2023, pues no deberán ser ningún servidor público con cargo directivo, no tener parentesco con candidatos registrados en los comicios y no ser delegados municipales y miembros directivos de los Consejos de Participación Ciudadana.