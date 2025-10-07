VIDEO: ¡Indignante! Embarazada espera más de 5 horas por atención médica en IMSS-Bienestar en Edomex

“Mi bebé se debate entre la vida y la muerte”. Una mujer embarazada tuvo que esperar alrededor de 5 horas para poder ser atendida en el Hospital General de La Perla del IMSS-Bienestar, ubicado en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México.

Familiares aseguraron que la mujer tenía un fuerte dolor desde la madrugada; sin embargo, nadie acudía la darle la atención médica adecuada.

IMSS-Bienestar exige insumos a familiares de embaraza

A través de un video en redes sociales, familiares exhibieron el mal trato que les daban las autoridades de aquel hospital. El esposo era custodiado por dos guardias de seguridad, mientras esperaban por la atención; aseguró que ya había intentado ingresar a su esposa más de tres veces.

El video provocó la indignación de millones de personas, pues además de pedir atención médica, los familiares acusaron que el hospital les solicitó insumos.

Además, mandaron a que la mujer embarazada se realizara un ultrasonido en un laboratorio particular.

“Tengo a dos guardias de seguridad cuidándome a mí, exigiendo que me retire de lugar pero no me pienso retirar porque mi bebé ya no tiene líquido, mi bebé se está debatiendo entre la vida y la muerte igual que mi esposa”, explicó el esposo a través de un video en redes sociales.

Hasta el momento, el Hospital General de La Perla del IMSS-Bienestar no ha emitido algún comunicado para explicar los hechos, mientras cientos de usuarios muestran indignación en redes sociales.

La crisis en hospitales del IMSS-Bienestar, ¿qué está pasando?

Los hospitales del IMSS-Bienestar alrededor de México han destapado la crisis de salud que existe en nuestro país. Un ejemplo de ello es Morelos, un lugar en el que la atención es una situación delicada, luego de que diversos centros hospitalarios adscritos al programa IMSS-Bienestar suspendieran el servicio de anestesia.

Por otro lado, en el Hospital General de Ciudad Hidalgo, Michoacán, La falta de insumos y medicinas básicas como ibuprofeno, metocarbonol y paracetamol ha convertido la lucha contra la enfermedad renal en una batalla casi imposible de sobrellevar.