Bloquean Periférico Norte para exigir la aparición de Kimberly Hilary, alumna del CCH Naucalpan

Familiares y amigos de Kimberly Hilary Moya González, alumna del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) de la UNAM, realizaron un bloqueo en Periférico Norte la tarde de este lunes 6 de octubre, para exigir la aparición con vida de la adolescente de 16 años.

Alrededor de las 18:00 horas, los manifestantes cerraron los carriles laterales a la altura de la avenida Primero de Mayo, lo que ha provocado caos en la zona.

⚠️ Manifestación sobre periférico a la altura de la 1ro de Mayo en #Naucalpan. Familia de Kimberly exige a las autoridades solución sobre el paradero de la menor a más de 72 hrs sin saber de ella. pic.twitter.com/QmfbFeOUJi — Realidad Naucalpan (@RealidadNaucal2) October 7, 2025

Como parte de la última actualización, continúa el bloqueo en carriles centrales y laterales de Periférico en dirección norte a sur, teniendo ingreso lento en enlaces Gustavo Baz y Naucalli.

¿Por qué bloquearon Periférico Norte hoy en Naucalpan?

De acuerdo con la familia, Kimberly Hilary Moya desapareció el 2 de octubre, cuando salió de su casa para sacar unas copias para una tarea.

La adolescente fue vista por última vez en la colonia San Rafael Chamapa, cuando se dirigía a un café internet cercano en el municipio de Naucalpan.

Desde entonces, se ha solicitado el apoyo de las autoridades y de la ciudadanía para localizarla, ya que videos de cámaras de seguridad revelaron que la joven sí llegó al destino planeado, pero a partir de ahí todo rastro se perdió.

📢#AVISO 06 Octubre 2025, 20:16 hrs. ➡️Se reporta bloqueo en carriles centrales y laterales Periférico dirección norte a sur a la altura de 1ero de Mayo teniendo ingreso lento en enlaces Gustavo Baz y Naucalli◀️⛔️🆘▶️ #ViaductoBicentenario

Maneje con precaución 🚦⚠️ — Viaducto Bicentenario (@VBicentenarioMX) October 7, 2025

Debido a que hasta el momento las autoridades no han brindado información clara sobre los avances en la investigación, amigos decidieron salir a las calles para visibilizar la búsqueda de la joven.

Se desconoce la hora en que los manifestantes se retirarán del lugar, aunque usuarios en redes sociales ya reportan largas filas y tráfico intenso para avanzar del norte al sur de la Ciudad de México.

Periférico norte parado desde la primero de mayo pic.twitter.com/JxJKgM4e2k — anaaa (@anavalerdi_) October 7, 2025

Lo que se sabe de la desaparición de Kimberly Hilary Moya en Naucalpan

La adolescente fue vista por última vez el 2 de octubre de 2025. Según el boletín de búsqueda emitido por la Fiscalía mexiquense, mide 1.43 metros, es de complexión delgada, tiene cabello negro a media espalda, ojos negros medianos y tez blanca.

El día de su desaparición vestía pantalón de mezclilla azul, sudadera gris, blusa verde de tirantes y tenis blancos con gris. Llevaba además una mochila rosa.

Su tía relató que la joven salió de casa únicamente para sacar copias, pero nunca regresó. Desde ese momento, la familia ha mantenido una búsqueda constante y ha difundido su ficha en redes sociales, esperando que alguna persona pueda aportar más información.

De acuerdo con cámaras de seguridad difundidas, la joven salió a las 16:06 horas de un cibercafé ubicado en Naucalpan. En este se le ve salir sola y dar vuelta a la izquierda, sin que se aprecie algo sospechoso en la escena.

En otra grabación, proveniente de una cámara externa, se confirma que la joven entró al local alrededor de las 16:04 horas, por lo que su estadía en el lugar no duró ni 3 minutos.