VIDEO: Captan furia del huracán “Priscilla"; el mar se sale e inunda calles en Puerto Vallarta

Caos, miedo e incertidumbre se apoderaron de Puerto Vallarta, Jalisco, durante la mañana de este martes, cuando el huracán “Priscilla”, que alcanzó la categoría 2 en la escala Saffir-Simpson, desató su furia sobre el litoral jalisciense. Las olas del mar, que superaron el metro de altura, rompieron la contención natural de la costa y avanzaron con violencia hacia la zona urbana, provocando inundaciones repentinas y un cierre parcial de vialidades cercanas al malecón.

Oleaje del huracán “Priscilla” invade calles y provoca caos en Puerto Vallarta

En la playa Las Glorias, el mar se salió con fuerza hasta la avenida Francisco Medina Ascencio, sorprendiendo a automovilistas que quedaron varados entre el agua salada y los restos arrastrados por el oleaje.

A la altura de la Administración Portuaria Integral (Asipona), donde habitualmente zarpan cruceros y embarcaciones turísticas, varios vehículos fueron cubiertos por las anegaciones, mientras elementos de Protección Civil y Bomberos trabajaban para retirar el agua y resguardar a la población.

En cuestión de minutos, videos del fenómeno se viralizaron en redes sociales, mostrando cómo el mar avanzaba con furia hacia calles normalmente tranquilas.

🔴#IMPORTANTE | Alto oleaje en Puerto Vallarta por el efecto del paso del huracán Priscila por las costas de Jalisco. pic.twitter.com/jcSQaYDVZU — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) October 7, 2025

La autoridad local activó protocolos de emergencia y pidió a los habitantes no acercarse a la costa ante el riesgo de un nuevo incremento del nivel del mar.

🔴#IMPORTANTE | Así se aprecia el malecón de Puerto Vallarta a consecuencia del #HuracánPriscilla categoría 2 por costas de Jalisco. El mar se está saliendo🌊 pic.twitter.com/UR7ZYxh4Nq — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) October 7, 2025

Lanzan advertencia a ciudadania por huracán “Priscilla”

El Servicio Meteorológico Nacional confirmó que los desprendimientos nubosos del huracán “Priscilla” mantienen lluvias intensas y oleaje elevado de hasta cuatro metros en costas de Jalisco y Nayarit, con vientos que alcanzan los 100 km/h.

El huracán, ubicado a 465 km al oeste de Cabo Corrientes, podría intensificarse a categoría 3 en las próximas horas, lo que mantiene en alerta a todo el Pacífico mexicano.

🔴#IMPORTANTE | Se inundó el estacionamiento de la API en Puerto Vallarta y afecta la lateral de la avenida de ingreso en dirección al norte, derivado al fuerte oleaje no se reportan daños mayores.



Con información: @EvaristoTenorio pic.twitter.com/tnlRzowNqa — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) October 7, 2025

A las 09:00 horas, el huracán “Priscilla” se ubicó a 345 km al sur de Cabo San Lucas, BCS, y 465 km al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco, con vientos sostenidos de 175 km/h y rachas de 215 km/h, desplazándose al noroeste a 17 km/h.