Menores desaparecidos en Edomex: Activan Alerta Amber; buscan a Anamileth Saldívar y Daniel López

Una movilización de máxima urgencia se ha desatado en el Edomex tras la activación de la Alerta Amber por la desaparición simultánea de dos menores en los municipios de Coacalco y Chimalhuacán. Las familias de Anamileth Saldívar Fernández (14 años) y Carlos Daniel López Montes (16 años) viven horas de profunda angustia e incertidumbre, pues la vida de los jóvenes se encuentra en riesgo inminente.

Ante este delicado caso que ha conmocionado a la comunidad, la Fiscalía del Edomex ha emitido un llamado oficial a la colaboración ciudadana. Es vital compartir sus fotografías y datos, ya que cada minuto sin localizarlos aumenta la gravedad de esta tragedia que evidencia, una vez más, la vulnerabilidad de la niñez en la entidad.

Buscan a menores desaparecidos en Coacalco y Chimalhuacán, Edomex

De los menores que tienen reportes de desaparecidos, y que son buscados con urgencia por sus familiares, no se sabe nada desde las fichas de búsqueda emitidas 2 al 7 de octubre del 2025, por lo que la activación de la Alerta Amber es un medio por el cual se tiene el objetivo de dar pronto con su localización.

Anamileth Saldívar Fernández está desaparecida y es buscada con urgencia; su cabello es ondulado y de color castaño obscuro, mientras que sus ojos son chicos y de un tono café obscuro. Mide aproximadamente 1.50 metros y tiene un peso de 49 kilogramos.

Al momento de su desaparición, en el municipio de Coacalco, Edomex, vestía color azul marino con franjas en ambos costados en color amarillo, playera color blanco, con franjas en los costados y tenis blancos.

Carlos Daniel López Montes, está desaparecido y se busca con urgencia; su cabello es lacio y de color negro, mientras que sus ojos son medianos y de un tono café . Mide aproximadamente 1.60 metros y tiene un peso de 60 kilogramos.

Al momento de su desaparición, en el municipio de Chimalhuacán en el Estado de México, vestía chamarra de color gris, playera color azul y pants y tenis en tono gris.

Así funciona la ALERTA AMBER en México

En el territorio mexicano, la Alerta Amber se activa en los casos de desapariciones emergentes o delitos graves como el secuestro infantil. El objetivo de este reporte es impulsar a la comunidad a que colabore en la búsqueda de un niño perdido para recuperarlo sano y salvo.

Estas alertas se difunden por canales informativos digitales, TV, radio, carteles en la vía pública, teléfonos celulares y otros dispositivos habilitados para recibir datos. Además de las redes sociales de Fuerza Informativa Azteca.

El sistema de Alerta Amber se utiliza en al menos 27 países, entre ellos México y Estados Unidos.

¿Cómo activar una ALERTA AMBER en México?

Para que puedas activar una ALERTA AMBER, lo primero que deberás es contactar al número con cobertura nacional 01 800 00 854 00, el cual está disponible las 24 horas, los 365 días del año.

Los familiares del desaparecido deberán acudir al Ministerio Público de cada localidad para acelerar el proceso y su activación es inmediata una vez que no se tenga información del paradero del menor de edad.