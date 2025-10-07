¡Amor incondicional! Perrita cuida el cuerpo de un hombre en situación de calle en la ZMG; le falta una patita

Durante la madrugada de este 7 de octubre 2025, una perrita de 4 años, cuidaba el cuerpo de un hombre de la tercera edad que fue hallado en las calles de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

El sujeto vivía en situación de calle, por lo que fue localizado en una vivienda improvisada, ubicada en la colonia Independencia, y de acuerdo con testigos, la lomita era su fiel compañera.

Por su parte la perrita, que protegía el cuerpo, fue resguardada por el Centro de Salud Animal para darle un hogar temporal, pues le falta una patita.

Autoridades esperan que la pequeña pueda ser puesta en adopción lo más pronto posible para que encuentre una familia.

🔴#IMPORTANTE | Un hombre fue encontrado sin vida en la colonia Infonavit Independiente, la zona fue acordonada por las autoridades.



Con información: Antonio Sánchez, (@Asancheztv). pic.twitter.com/XBnbqC2nnU — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) October 7, 2025

Asesinan a balazos a un hombre al interior de su vehículo; autoridades investigan los hechos

Un joven de entre 20 a 25 años de edad, perdió la vida al interior de su vehículo después de ser atacado a balazos en calles de Zapopan, Jalisco; autoridades siguen investigando los hechos.

A la llegada de policías y paramédicos, la víctima ya no contaba con signos vitales. Hasta el momento se desconoce la razón por la que sucedió la balacera.

En el lugar de los hechos se encontraron más de 10 casquillos de balas, por lo que el área quedó acordonada para continuar con las investigaciones pertinentes.

🔴#IMPORTANTE | Un hombre de aproximadamente 25 años de edad, fue agredido con arma de fuego en su vehículo sobre Enrique Díaz de León y Periférico.



Con información: Antonio Sánchez, (@Asancheztv). pic.twitter.com/knv2YJyWZx — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) October 7, 2025

¡Llantas pa’ arriba! Auto se vuelca frente a una reunión familiar en Guadalajara

Una familia que realizaba una fiesta en las calles de Jalisco, se llevó un tremendo susto cuando un vehículo se volcó frente a su domicilio; no se reportan personas heridas.

Los primeros informes indican que dos jóvenes de 19 y 18 años, manejaban por las calles de Santa Elena Alcalde en Guadalajara, cuando perdieron el control debido a la gravilla regada en la vialidad, impactándose contra otra camioneta.

El auto quedó completamente llantas para arriba; sin embargo, a pesar de lo aparatoso del accidente, los dos tripulantes resultaron ilesos.

🔴#IMPORTANTE | Una aparatosa volcadura se registró en la colonia Blanco y Cuéllar en el municipio de Guadalajara.



Con información: Antonio Sánchez, (@Asancheztv). pic.twitter.com/FUq7Viqj79 — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) October 7, 2025

Mujer es acosada en calles de Guadalajara; el acosador fue detenido

Una mujer fue acosada mientras caminaba por las calles de Guadalajara, Jalisco. La víctima caminaba por la banqueta, cuando un sujeto tocó sus glúteos.

El acosador fue capturado por algunas personas que alcanzaron a ver los hechos; el culpable fue entregado a las autoridades correspondientes.

El individuo fue llevado ante el Juez Cívico, mientras que la víctima fue canalizada para presentar la denuncia.