Muere hombre tras ser atacado por su propio gallo de pelea en Perú

Un hombre de 55 años de edad murió en Perú, después de que sufrió lesiones de su gallo de pelea durante una competencia.

Se trata de Jorge Luis Castillo Corso, quien falleció el domingo 12 de octubre de 2025 en la comunidad de Paramonga, provincia peruana de Barranca. El gallo de pelea lo hirió con sus espuelas metálicas, lo que le causó heridas que desencadenaron una hemorragia fatal.

El impactante video: Así atacó el gallo de pelea a Jorge Luis Castillo Corso

Castillo Corso estaba en sus labores ese día, cuando el ave atacó de manera repentina. El resto de los asistentes reaccionaron de forma rápida y lo trasladaron de urgencia al Hospital 7 de Junio, donde las autoridades informaron que la víctima llegó con heridas profundas en las extremidades inferiores causadas por las espuelas metálicas que se usan en este tipo de competencias.

Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que el gallo, de color negro, ataca a la víctima en las piernas mientras este intenta protegerse y salir del círculo de la gallera.

#ATENCIÓN 🇵🇪💥 | Un hombre de 55 años murió tras ser atacado por su propio gallo de pelea en Perú.

El ave lo hirió en la pierna, perforándole la arteria femoral, lo que provocó una hemorragia fatal.

Una tragedia absurda que deja claro el riesgo y la crueldad detrás de estas… pic.twitter.com/xghxvGR8Ut — ElTrino.Co (@EltrinoCo) October 15, 2025

Castillo Corso, conocido en la comunidad por su labor como entrenador de gallos de pelea, generó gran consternación entre vecinos y familiares tras su fallecimiento.

Hecho inusual: autoridades de Perú investigan posible negligencia en la organización del evento

El personal del hospital intentó estabilizar a Castillo Corso, pero pese a los esfuerzos, el hombre murió por un shock hipovolémico producto de la pérdida masiva de sangre.

Las autoridades locales calificaron el ataque como un hecho extraño e inusual y han iniciado las investigaciones para aclarar las circunstancias del incidente y si hubo negligencia en la organización del evento. Hasta el momento no se reportan detenidos y el caso está bajo revisión del Ministerio Público de la localidad.

Legalidad y tradición: ¿Por qué las peleas de gallos son permitidas en Perú?

Cabe recordar que las peleas de gallos en Perú son legales, ya que son consideradas como manifestaciones culturales, en forma similar a la tauromaquia.

El Congreso de Perú señala que estas prácticas con expresiones del “pluriculturalismo nacional”.