Niños aprenden cultura del agua con talleres en escuelas sustentables

En México, donde el acceso al agua sigue siendo un reto en comunidades enteras, los más pequeños están aprendiendo que la lluvia puede ser una solución y no un obstáculo. La iniciativa “Escuelas con Agua”, impulsada por Fundación Coca-Cola México, con el apoyo de Rotoplas e Isla Urbana, no solo se limita a instalar sistemas de captación de agua de lluvia en planteles educativos, sino que también incluye talleres de concientización y educación dirigidos a estudiantes y maestros.

El objetivo es doble: garantizar un suministro de agua limpia y desinfectada durante la temporada de lluvias, y al mismo tiempo, sembrar en las nuevas generaciones una cultura de cuidado y uso responsable del recurso.

Se instalan sistemas de captación en escuelas|Fundación Coca-Cola

Con estas actividades, los alumnos adquieren conocimientos prácticos sobre la importancia de la sostenibilidad y replican lo aprendido en sus hogares, llevando un mensaje de responsabilidad hídrica a toda la comunidad.

Agua recolectada en escuelas ayuda a cubrir la demanda básica

Cada sistema instalado recolecta hasta un millón de litros de agua al año, suficiente para cubrir varios meses de las necesidades de un plantel escolar.

Esto asegura que los baños, bebederos y áreas de limpieza permanezcan en funcionamiento, evitando enfermedades relacionadas con la falta de higiene y contribuyendo al bienestar de los estudiantes.

Participan más de 700 escuelas|Fundación Coca-Cola

Los voceros de Fundación Coca-Cola aseguran que “formar líderes con conciencia ambiental es tan importante como resolver el problema inmediato del desabasto”.

En este sentido, el programa no solo resuelve necesidades actuales, sino que prepara a los niños y jóvenes para enfrentar un futuro donde el agua será cada vez más limitada.

Agua captada ayuda a cubrir necesidades de los planteles|Fundación Coca-Cola

Hasta ahora, más de 700 escuelas en el país ya forman parte del proyecto, y se prevé ampliar su alcance en los próximos años. Con ello, miles de estudiantes no solo acceden a un recurso vital, sino que también se convierten en “Amigos de la lluvia” desde las aulas.

Más información sobre la iniciativa “Escuelas con Agua” está disponible en:

https://www.coca-cola.com/mx/es/fundacion-coca-cola/escuelas-con-agua