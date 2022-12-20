Retiran 285 espectaculares irregulares en azoteas en la CDMX

El gobierno de la Ciudad de México (CDMX) dio a conocer que a la fecha de 300 espectaculares irregulares colocados en las azoteas de la capital, 285 han sido retirados, lo que ha permitido un ahorro 42 millones de pesos.

En conferencia de prensa, se detalló que antes de que termine el año se retirarán los 15 espectaculares restantes que se colocaron de manera irregular de acuerdo a lo que establece la Ley de Publicidad Exterior.

"La ley lo que no contempla son los auncios espectaculares en azoteas de los inmuebles, así que esto es el compromiso que teníamos con la ciudadanía y con la Jefa de Gobierno de que retiraramos 300 espectaculares a finales del diciembre", indicó Carlos Ulloa, secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda.

El funcionario indicó que el retiro de espectaculares antes se hacía con un cargo al erario de 150 mil pesos por anuncio. También informó que que se han registrado 260 medios publicitarios fura de la norma en toda la CDMX, 49 de ellos son medios envolventes sobre fachadas y 211 sobre muros ciegos.

Recordó que la meta para junio de 2023 es el retiro de mil 200 medios publicitarios colocados en azoteas.

Sheibaum destaca el retiro de espectaculares durante de administración

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum destacó los resultados que se han obtenido tras la aplicación de la Ley de Publicidad Exterior.

"Probablemente se han quitado más espectaculares de azotea de los que históricamente se habían quitado sin ningún costo al erario y se van a retirar pues absolutamente todos Cómo saben la ley de publicidad exterior estableció varias condicionantes la primera es que ya no pueda ver más anuncios unipolares en la ciudad y además que todos los espectaculares de azotea tiene que retirarse y los tienen que retirar quiénes los instalaron".