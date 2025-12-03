¡Alerta en el Mar Negro! VIDEO: Rumania destruye dron implicado en la guerra de Ucrania

La Marina de Rumania neutralizó con éxito un dron marítimo del tipo “Sea Baby”, hallado a unas 36 millas náuticas al este de Constanta, en el Mar Negro, y que estaría implicado en la guerra en Ucrania.

El operativo, confirmado por el Ministerio de Defensa de Rumania, se llevó a cabo mediante una detonación controlada, tras confirmar que el artefacto representaba un riesgo real para la navegación en la zona.

¿Qué es un dron “Sea Baby” y por qué representa una amenaza?

El dron “Sea Baby” es un artefacto naval de superficie desarrollado en Ucrania, cuya versión más reciente, según datos oficiales de la “nación eslava”, puede recorrer hasta mil 500 kilómetros, además de transportar una carga útil de hasta 2 mil kilogramos, con aplicaciones que van desde operaciones de reconocimiento hasta ataques de impacto directo.

Desde el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, estas unidades se han utilizado para atacar objetivos navales y petroleros en el Mar Negro, lo que ha incrementado, de manera considerable, los riesgos para la navegación comercial y civil en la región. El hallazgo y destrucción del dron de Ucrania demuestran que la amenaza no solo proviene de minas flotantes o restos de guerra: los “vehículos no tripulados” suponen un nuevo nivel de riesgo al mar abierto.

VIDEO: así fue la destrucción de un dron de Ucrania en el Mar Negro

De acuerdo con el comunicado oficial, la operación fue efectuada por los “scafandri-divers” de la Marina de Rumania, apoyados por la patrulla costera con la nave “MAI 1107”.

Después de identificar el objeto a la deriva como un dron, y corroborar su potencial para generar daños, se procedió a su neutralización alrededor de la 13:00 (hora local), y conforme a los protocolos vigentes. En un video que se viralizó en las redes sociales, se muestra el momento exacto de la destrucción de un dron de Ucrania.

¿Rumania se meterá en problemas con Ucrania?

Cabe recordar que desde 2022, Rumania forma parte de un grupo multinacional de control y neutralización de amenazas navales en el Mar Negro, junto con Bulgaria y Turquía; esto con el objetivo de garantizar la libertad de navegación, además de proteger el tránsito marítimo comercial.

¿Qué implica este incidente para la seguridad en el Mar Negro?

Riesgo real para el tránsito comercial

El uso de drones marítimos armados o con carga explosiva incrementa la vulnerabilidad de buques civiles, petroleros y de carga.

Escalada del conflicto ucraniano-ruso fuera de su territorio

Las aguas del Mar Negro siguen siendo un escenario estratégico que trasciende enfrentamientos terrestres.

Urgencia de una respuesta naval coordinada en la región

La destrucción del Sea Baby muestra que existe capacidad de neutralización, pero también evidencia la necesidad de vigilancia constante y protocolos efectivos.

En medio de la guerra, Rusia y Ucrania inician conversaciones

Las autoridades rumanas intensificarán su vigilancia sobre rutas marítimas vulnerables y colaborarán con aliados en patrullajes preventivos. Sin embargo, analistas advierten que este tipo de drones, con largo alcance y alta letalidad, podrían volver a aparecer en zonas críticas. Ante este nuevo tipo de amenaza, cobran fuerza las preguntas: ¿será suficiente la vigilancia naval para garantizar la seguridad en el Mar Negro?