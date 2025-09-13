Operativo en Hidalgo: desarticulan banda delictiva conocida como los ‘H’ con un arresto y un muerto

En las primeras horas de este sábado, un enfrentamiento entre agentes de la Procuraduría de Hidalgo y un grupo de criminales resultó en la detención de tres individuos y la muerte de otro. Los hechos tuvieron lugar durante una operación que culminó con el aseguramiento de estos presuntos delincuentes, a quienes se les relaciona con una serie de crímenes ocurridos en las últimas semanas en la región.

Caen miembros del grupo delictivo ‘H’ en operativos de seguridad en Hidalgo

Las autoridades estatales confirmaron que los asegurados y el fallecido formaban parte de un grupo delictivo conocido como los “H”. Dicha banda se dedicaba al robo y al transporte ilícito de combustible extraído de los ductos de la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos. El operativo se saldó con el decomiso de un arsenal variado y tecnología avanzada utilizada por los criminales para sus actividades.

Un enfrentamiento en la madrugada de este sábado en Hidalgo dejó un saldo de un sicario abatido y tres más asegurados, tras un operativo de agentes de la procuraduría del estado.



El operativo resultó en el decomiso de drones y armas

Entre los objetos confiscados se encontraron drones, herramientas que los delincuentes usaban para vigilar a sus posibles blancos. Este hallazgo demuestra la sofisticación de sus operaciones y la planificación detrás de cada uno de sus actos delictivos.

La intervención de los agentes de investigación se considera un golpe significativo a la estructura de esta organización, desarticulando sus actividades en la zona y previniendo futuros crímenes.

La Procuraduría de Hidalgo ha intensificado sus esfuerzos para combatir este tipo de delitos, y este resultado es un paso importante para garantizar la seguridad de la población.

La detención de estos individuos y la neutralización del cuarto miembro del grupo armado son el resultado de una investigación exhaustiva y el compromiso de las fuerzas del orden por llevar a los responsables ante la justicia. Este suceso subraya la gravedad del problema del robo de hidrocarburos y las redes criminales que operan en torno a él.