Sicarios acribillan en ataque armado a seis trabajadores de panadería en Colima

En un hecho urgente y de última hora, la mañana de hoy, 2 de septiembre, un trágico ataque armado en una panadería ubicada en la colonia Placetas, en el municipio de Colima, provocó caos y pánico entre habitantes de la zona y gente que circulaba en las cercanías del establecimiento.

Datos preliminares indicarían que, criminales con armas de grueso calibre irrumpieron en el establecimiento y abrieron fuego, dejando como saldo seis personas muertas y una más herida, lo que desató una intensa movilización de cuerpos de emergencia, Policía Estatal Preventiva y unidades de la Fiscalía General del Estado.

¿Cómo fue el operativo tras el tiroteo en Colima?

Tras los disparos, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública acudieron de inmediato como primeros respondientes, acordonando la zona mientras paramédicos trasladaban al lesionado para recibir atención médica.

En cuestión de minutos, la Policía Estatal Preventiva, apoyada por fuerzas armadas y el C5i, desplegó un operativo urgente con acciones en campo y gabinete para dar con los responsables del tiroteo.

¿Qué autoridades intervinieron en el ataque armado?

De acuerdo con la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública trabajan de manera coordinada para esclarecer los hechos.

La estrategia incluye la participación de inteligencia y monitoreo tecnológico para ubicar a los agresores, mientras la población fue exhortada a colaborar mediante denuncias al 911 y 089.

La Secretaría de Seguridad Pública y la Policía Estatal Preventiva mantuvieron el resguardo perimetral y la disuasión en puntos estratégicos, mientras la Mesa de Coordinación integró acciones de gabinete y campo para ubicar a los probables responsables.

En un comunicado en sus canales oficiales, el establecimiento con al menos 40 años de tradición familiar, lamento lo ocurrido e informó que debido al lamentable acontecimiento no podrán entregar los pedidos con normalidad .

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MUERE HOMBRE POR RABIA HUMANA MIENTRAS RECIBÍA ATENCIÓN MÉDICA EN COLIMA

¿La extorsión podría escalar a métodos violentos?

Ante la creciente preocupación de que las llamadas de extorsión puedan estar ligadas a métodos cada vez más violentos, la Fiscalía General del Estado (FGE) lanzó un llamado urgente a la ciudadanía.

La institución exhorta a mantenerse informados y actuar con precaución, recordando que la Unidad Especializada en Combate al Delito de Secuestro (UECS) ofrece asesoría inmediata en el número 312 228 3788, disponible también por WhatsApp.

Asimismo, están habilitadas las líneas 089 y 911 para denuncias y emergencias. La FGE enfatizó que la prevención y la denuncia oportuna son claves para frenar este delito.