Cae sacristán de una parroquia por extorsionar a un sacerdote en Morelia

La Fiscalía General de Michoacán ha confirmado la detención de José Alberto ‘N’, un sacristán de una parroquia en Morelia que presuntamente extorsionaba y amenazaba a un sacerdote; el arresto se realizó mediante un operativo interinstitucional que culminó con el encarcelamiento del implicado.

¿Qué se sabe sobre el sacristán extornosionador de Morelia?

De acuerdo con las investigaciones de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro (UECS), el señalado habría realizado una serie de llamadas extorsivas al sacerdote durante julio pasado, exigiéndole dinero a cambio de no dañar su reputación.

La víctima, cediendo ante la presión, entregó una primera cantidad antes de denunciar. Esto permitió a las autoridades coordinar un operativo de inteligencia entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSP) que culminó con la detención de José Alberto ‘N’ en el momento exacto en que pretendía recibir un segundo pago.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público y las pruebas recabadas en el operativo lo señalan como presunto responsable directo del delito de extorsión.

Por el momento, la Fiscalía General del Estado de Michoacán ha mantenido bajo reserva detalles adicionales del caso mientras se llevan a cabo las diligencias correspondientes para definir su situación legal.

La Fiscalía General de Michoacán aseguró que este tipo de operativos forman parte de la estrategia para frenar delitos que afectan la paz de los ciudadanos y que no se permitirá que figuras con cercanía a la comunidad religiosa utilicen esa confianza para cometer ilícitos.

¿Dónde puedo denunciar una extorsión en Michoacán?

Para denunciar extorsión en Michoacán, puedes marcar el ‘089’ para una denuncia confidencial y anónima, o acudir a las instalaciones del Ministerio Público. También puedes hacerlo en línea a través de la plataforma de la Fiscalía General de Michoacán en fiscaliamichoacan.gob.mx/denuncia.