El presunto responsable de un intento de fraude millonario en el Estado de México (Edomex) finalmente fue detenido. Se trata de Omar “N”, un servidor público del Tribunal de Justicia Administrativa en ese estado.

Agentes de la Fiscalía General de Justicia de la entidad lo capturaron al ser el probable responsable de mover, con engaños, una millonaria cantidad de dinero.

“Elementos de la Fiscalía Edomex cumplimentaron una orden de aprehensión contra Omar “N”, de 36 años de edad, servidor público del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, por su probable intervención en el delito de abuso de confianza, en agravio de dicho órgano autónomo”, informó en un mensaje en su cuenta de X.

Elementos de la #FiscalíaEdoméx cumplimentaron una orden de aprehensión contra Omar “N”, de 36 años de edad, servidor público del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México #TRIJAEM, por su probable intervención en el delito de abuso de confianza, en agravio de… pic.twitter.com/LmVg9mLHaN — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) August 26, 2025

Funcionario del Edomex es detenido por intento de fraude millonario

Este martes 26 de agosto de 2025 la institución dio a conocer la captura de este hombre, quien es investigado por su probable intervención en el delito de abuso de confianza, en agravio del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el 1 de diciembre de 2023, cuando el imputado, en su carácter de Jefe del Departamento de Servicios Financieros de dicho órgano, presuntamente se aprovechó de la confianza y responsabilidades inherentes a su cargo para intentar realizar transferencias bancarias por la cantidad de 32 millones 482 mil pesos.

Fuentes consultadas por Fuerza Informativa Azteca (FIA) comentaron que Omar “N”, presuntamente intentó transferir el dinero a empresas, pero dichas operaciones no estaban autorizadas.

¿Cómo se castiga el delito de abuso de confianza en el Edomex?

El delito de abuso de confianza es un delito que, de acuerdo con el Código Penal del Estado de México, se comete cuando una persona, con perjuicio de alguien, disponga para sí o para otro de cualquier bien ajeno mueble, del que se le hubiese transmitido la tenencia y no el dominio.

El Artículo 304 establece las sanciones para aquella persona que cometa el delito de abuso de confianza, el cual se sancionará en los siguientes términos:

