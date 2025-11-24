Joven queda prensado tras chocar su auto contra un árbol en la Zona Metropolitana de Guadalajara

Un joven de 28 años sobrevivió por milagro tras un fuerte accidente en la carretera El Salto-El Verde, en la colonia Ermita, en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), Jalisco.

El conductor perdió el control de su automóvil a alta velocidad, ya que conducía a más de 130 kilómetros por hora y además bajo la influencia del alcohol, impactó contra un árbol. Las autoridades recibieron el reporte a través del número de emergencia 911 sobre que una persona estaba prensada dentro del vehículo.

Conductor ebrio choca a 130 km/h en carretera El Salto: así fue el rescate

Bomberos y paramédicos llegaron rápido al lugar del siniestro y confirmaron que el conductor se encontraba atrapado entre los fierros retorcidos del auto, que quedó totalmente destruido tras el impacto de alta velocidad.

El personal de rescate tuvo que usar equipo hidráulico para cortar y retirar las puertas del lado del piloto y liberar al joven, quien presentaba fracturas y trauma severo en el abdomen. El joven fue trasladado a un hospital y su estado de salud es reportado como grave.

Johnatan Cervantes, del cuerpo de Bomberos El Salto, mencionó a cámaras y micrófonos de Fuerza Informativa Azteca (FIA): “Una persona en estado de ebriedad se impacta contra un árbol y queda prensada. Fue necesario realizar varios cortes para su extracción”.

Alcohol y choques en Guadalajara: pérdida total en avenida Circunvalación

En otro incidente, un conductor alcoholizado perdió el control de su camioneta de modelo reciente mientras circulaba por la avenida Circunvalación, en Guadalajara.

Intentó cruzar la avenida Belisario Domínguez, pero fue embestido por otro vehículo. La camioneta terminó impactando un árbol y derribando una luminaria de concreto. El conductor del auto blanco resultó con lesiones leves, mientras que ambos vehículos fueron declarados pérdida total.

Agresión con arma blanca en Miramar, Zapopan: ¿quién fue el agresor?

En hechos aparte, un hombre de 47 años murió tras una agresión con golpes y arma blanca en la colonia Miramar de Zapopan. Fue trasladado en estado grave al área de urgencias de Cruz Verde Las Águilas, pero minutos después falleció debido a las heridas, especialmente en el cuello.

Familiares indicaron que sostuvo una discusión con el ex yerno de su hija, quien lo atacó sin mediar palabras. La Fiscalía del Estado de Jalisco continúa con la investigación, pues no se pudo recabar más información sobre el agresor.