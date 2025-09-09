Logo InklusionSitio accesible
ZMG de Noche: Hombre agresivo provoca incendio de su propia casa en Zapopan

Severa tormenta inunda en Tlaquepaque, incendio provocado en Zapopan y severos accidentes viales, sacuden a la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Una casa de Zapopan se incendia en un siniestro presuntamente provocado por el propio dueño del lugar en ZMG
Policías detuvieron a un hombre señalado como presunto responsable de comenzar el incendio|René Hernández
Escrito por: Arturo Engels

Con información de: Rene Hernández / Azteca Guadalajara

La Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) vivió en las últimas horas una jornada llena de emergencias que pusieron a prueba la capacidad de respuesta de cuerpos de rescate, desde fuertes lluvias con inundaciones, un incendio provocado en Zapopan y accidentes viales de gran magnitud.

Incendio intencional en Zapopan

¿Qué pasó en Zapopan? Vecinos de la colonia Tabachines vivieron momentos de terror cuando una finca comenzó a arder en llamas. Bomberos de Zapopan sofocaron el fuego, que consumió el área de cocina y un patio.

Durante la intervención, policías detuvieron a un hombre señalado como presunto responsable de comenzar el incendio; testigos señalan que el sujeto cuenta con antecedentes de agresividad y presuntos problemas psiquiátricos, además de que ya había provocado otros siniestros en la zona.

Tormenta provoca inundaciones en Tlaquepaque

Una severa tormenta sorprendió a los habitantes del sur de San Pedro Tlaquepaque, donde colonias como Hacienda Real, Villafontana Aqua y La Calerilla sufrieron graves inundaciones.

Vecinos reportaron que en algunos lugares, el agua alcanzó niveles de más de un metro de altura, por lo que decenas de casas quedaron bajo el agua. Las principales vialidades como Adolfo B. Horn, 8 de Julio y Juan de la Barrera quedaron anegadas y prácticamente intransitables.

Hasta el cierre de esta nota, las autoridades municipales continúan evaluando los daños para cuantificar las viviendas afectadas.

Aparatoso accidente en carretera a Chapala

En la colonia El Álamo, un muro de contención derribado ocasionó la volcadura de una camioneta de modelo reciente sobre la carretera Chapala.

En la unidad viajaban dos adultos mayores, quienes resultaron con golpes y fueron atendidos por paramédicos de la Cruz Verde. El conductor afectado relató que el muro estaba caído en plena vía y, al intentar esquivarlo, perdió el control. Al menos cinco vehículos más sufrieron daños por la misma razón.

Conductor alcoholizado choca en Jardines del Sol

En la intersección de Moctezuma y Patria, en Zapopan, un auto que circulaba a exceso de velocidad impactó a una camioneta tras pasarse la luz roja del semáforo. El conductor de la camioneta, de unos 35 años, quedó atrapado y tuvo que ser rescatado por bomberos; su estado de salud fue reportado como regular.

El responsable, quien aparentemente conducía bajo los efectos del alcohol, fue detenido en el lugar. Ambos automóviles fueron declarados pérdida total.

