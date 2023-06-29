Autos que descansan el jueves 29 de junio por el Hoy No Circula en la CDMX y Edomex

¡Anticípate al Hoy No Circula! A continuación te presentamos el calendario completo impuesto por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) sobre los autos que tienen que descansar de manera obligatoria este jueves 29 de junio para reducir los niveles de ozono en la Ciudad de México y Estado de México.

Para este jueves 29 de junio de 2023, los carros que descansan son todos los que cuenten con el engomado verde y que tengan terminación de placa 1 y 2; siempre y cuando el holograma de verificación sea 1 o 2. Estos coches no podrán circular en la CDMX ni Edomex desde las 5:00 de la mañana y hasta las 22:00 horas de la noche, cuando se levantan las restricciones.

¿Qué autos no circulan el jueves 29 de junio de 2023?

Autos con holograma 1 o 2:

Engomado verde.

Terminación de placas 1 y 2.

Este jueves conoce los autos que deben respetar el Hoy No Circula.|CAMe

Calendario del Hoy No Circula en CDMX 2023

¡Atención! Este es el calendario completo del Hoy No Circula en la CDMX y Edomex, ya que cada día tiene distintas restricciones, por lo que si eres nuevo con el engomado 1 o 2, aquí puedes consultar si tu auto tiene que descansar algún día de la semana.



Los lunes descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.

descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6. Los martes descansan autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.

descansan autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8. Los miércoles descansan vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.

descansan vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4. Los jueves descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2.

Los viernes descansan coches con engomado azul, terminación de placa 9 y 0.

Calendario completo del Programa Hoy No Circula en CDMX y Edomex

¿Qué pasa si me detienen por el Hoy No Circula?

Recuerda respetar los lineamientos del Hoy No Circula, pues en caso de infringir, un policía de tránsito podrá multarte y la cifra asciende a entre 20 y 30 UMA (Unidad de Medida y Actualización), lo que equivale a entre 2 mil 74 pesos y 3 mil 112 pesos mexicanos. Por si fuera poco, a esta suma se le puede añadir el costo de traslado a corralón, que es de 820 pesos, aproximadamente.

¿Habrá contingencia ambiental este jueves 29 junio?

De igual forma te recordamos que la CAMe no tiene previsto levantar alerta por Contingencia Ambiental, por lo que los vehículos con holograma “0" y “00" pueden circular con confianza este jueves 29 de junio, ya que no habrá restricciones por un Doble Hoy No Circula.