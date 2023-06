Hoy No Circula en CDMX y Edomex miércoles 14 de junio, ¿qué vehículos descansan?

Si cuentas con holograma 1 y 2 de la verificación vehicular, toma en cuenta que el programa Hoy No Circula se encuentra activo este 14 de junio de 2023; te decimos que terminación de placas descansa este miércoles en el Valle de México.

¡Que no se te pase! El programa Hoy No Circula también se encuentra vigente en las 16 delegaciones de la Ciudad de México, así como en gran parte del Estado de México, en un horario de 5:00 a 22:00 horas y este miércoles no será la excepción.

¿Qué vehículos Hoy No Circulan este miércoles 14 de junio?

La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México establecen que para este 14 de junio de 2023 los vehículos que descansan son los que tengan las siguientes características:



Autos con holograma 1 o 2:

Engomado rojo.

Terminación de placas 3 o 4.

Todos los foráneos con terminación 3 o 4.

CAPUFE

¿De cuánto es la multa por circular en un día prohibido?

¡Más vale no arriesgarse! Las multas por evadir el programa Hoy No Circula son superiores a los 2 mil pesos y los infractores serán acreedores al traslado del vehículo rumbo al corralón, lo que incrementa el valor de la infracción.

Las infracciones por no respetar el programa solamente pueden ser aplicadas por inspectores de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) que porten chalecos con la leyenda: “Autorizados para infraccionar”.

¿Cómo saber si mi auto no circula en el Valle de México el resto de la semana?

Si tienes dudas para circular el resto de la semana, puedes consultar el calendario Hoy No Circula del Valle de México, que establece los vehículos que tendrán restricciones de lunes a viernes:



Lunes: descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.

Martes: descansan autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.

Miércoles descansan vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4 .

. Jueves descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2.

Viernes descansan coches con engomado azul, terminación de placa 9 y 0.

Recuerda que el Hoy No Circula Sabatino también estará activo y la circulación dependerá del primero o tercer sábado del mes, por lo que te recomendamos permanecer atento a información oficial para evitar multas.

Secretaría del Medio Ambiente.

¿Habrá Doble Hoy No Circula este miércoles en CDMX y Edomex?

Hasta el momento, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no ha reportado altos niveles de ozono en el Valle de México, por lo que hay baja probabilidad de que se active la alerta por Contingencia Ambiental este miércoles lo que significa que no habrá Doble Hoy No Circula ni restricciones extras.