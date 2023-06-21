Estos vehículos descansan este miércoles 21 de junio por el Hoy No Circula en CDMX y Edomex

Ombligo de la semana y el Hoy No Circula funcionará con normalidad de 5:00 a 22:00 horas en toda la Ciudad de México y algunas zonas del Estado de México. Evita multas y conoce qué terminación de placas y holograma deberán descansar este miércoles 21 de junio de 2023.

¡Tómalo en cuenta! Las multas por evadir el programa Hoy No Circula pueden ser superiores a los 2 mil pesos y los infractores serán acreedores al traslado del vehículo rumbo al corralón, lo que incrementaría el valor de la infracción.

¿Qué autos descansar por el Hoy No Circula este miércoles?

De acuerdo los lineamientos del programa Hoy No Circula este miércoles 21 de junio de 2023 en el Valle de México, NO podrán circular todos aquellos vehículos con las siguientes características:



Autos con holograma 1 o 2

Engomado rojo.

Terminación de placas 3 o 4.

Todos los foráneos con terminación 3 o 4.

Qué autos no circulan en la CDMX y Edomex los miércoles por el Hoy No Circula

¿En qué zonas del Estado de México aplica el programa Hoy No Circula?

El programa Hoy No Circula aplica para las 16 alcaldías de la CDMX, así para el Estado de México (Edomex), pero solo para 18 municipios conurbados a la capital del país, siendo:



Atizapán de Zaragoza Coacalco de Berriozábal Cuautitlán Cuautitlán Izcalli Chalco Chicoloapan Chimalhuacán Ecatepec de Morelos Huixquilucan Ixtapaluca La Paz Naucalpan de Juárez Nezahualcóyotl Nicolás Romero Tecámac Tlalnepantla de Baz Tultitlán Valle de Chalco

¿Cómo saber si mi auto puede circular en la CDMX o Edomex?

¡Evita multas! El programa se encuentra activo de lunes a sábado de 5:00 a 22:00 horas , horario en que las autoridades podrían infraccionarte si tu vehículo se encuentra circulando en un día prohibido, por ello consulta el calendario Semanal del programa Hoy No Circula en el Valle de México:



Los lunes descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.

Los martes : autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.

: autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8. Los miércoles: vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.

Los jueves : autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2.

: autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2. Los viernes: coches con engomado azul, terminación de placa 9 y 0.

Recuerda que si utilizas un auto con placas fuera de CDMX o Edomex, es decir, un vehículo fornáceo, también tienes restricciones por el Hoy No Circula, el programa indica que absolutamente, todos los vehículos tienen prohibido circular entre las 5 y las 11 de la mañana.

El programa Hoy No Circula aplica en CDMX y Edomex.|Secretaría del Medio Ambiente.

¿Qué autos deben verificar en junio de 2023?

¡Que no se te pase! El calendario Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la CDMX, establece que los automóviles que tienen terminación de placa 9 y 0, así como el engomado azul deben de ser verificados en mayo y junio.