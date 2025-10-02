Hoy No Circula 2 de octubre en CDMX y Edomex; ¿cómo está la calidad del aire?

¡Ojo con sacar tu auto! En los últimos días, la calidad del aire ha mejorado en gran parte del Valle de México, por lo que no fue necesario activar la Fase 1 de Contingencia Ambiental. Por ello, el programa Hoy No Circula opera de manera normal.

Las restricciones aplican únicamente en las 16 alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) y en al menos 45 municipios del Estado de México (Edomex), entre ellos Toluca y Santiago Tianguistenco.

¿Qué autos no pueden circular los jueves?

Ten en cuenta que este jueves se realizará una megamarcha para conmemorar los 57 años de la matanza de Tlatelolco, por lo que algunas vialidades estarán cerradas. Aun así, las restricciones aplicarán para los siguientes vehículos



Engomado verde

Terminación de placa 1 y 2

Holograma 1 y 2

Cabe recordar que la medida aplica incluso para autos con placas foráneas, en un horario de 5:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche.

Ruta de la megamarcha del 2 de octubre en CDMX; vialidades cerradas

La marcha del 2 de octubre seguirá el recorrido que conecta con la emblemática Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco y el Zócalo capitalino, por lo que a partir de las 16:00 horas, estas vialidades estarán cerradas:



Avenida Ricardo Flores Magón

Eje Central Lázaro Cárdenas

Avenida 5 de Mayo

Zócalo capitalino

Este 2 de octubre marcha con la Juventud Comunista



Participa en el mitin convocado por la @CNED_mex “La lucha sigue” a las 13:00 horas en la estela de Tlatelolco.



Únete a nuestro contingente a las 16:00 hrs más tarde 🚩

¿Cómo está la calidad del aire hoy?

El índice de calidad del aire se encuentra de los parámetros aceptables, con un riesgo moderado para la población. A pesar de que el contaminante PM2.5 predomina en la capital, sus niveles no representan un peligro para la salud.

Cabe recordar que estas partículas finas pueden llegar a afectar especialmente a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias. A pesar de esto, no se activó el doble Hoy No Circula.

En caso de no respetar las restricciones establecidas por el programa, las autoridades pueden llegar a imponer una multa de 2 mil a 3 mil pesos y, en su caso, remitir el vehículo al corralón.