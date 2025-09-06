Hoy No Circula Sabatino: ¡Que no te agarren desprevenido!

Si no quieres romper tu quincena, mejor revisa el programa del Hoy No Circula Sabatino. La idea es contaminar menos disminuyendo los carros en la calle. Para este sábado 6 de septiembre de 2025, es súper importante que te fijes bien en las reglas para que no te multen y de paso, eches una mano al medio ambiente.

¿Qué autos descansan este sábado 6 de septiembre?

Aquí va el dato clave: hay dos grupos de autos que de plano no van a poder salir ni a la tiendita:



Holograma 1 con placa impar: Si tu carro tiene holograma 1 y tu placa termina en 1, 3, 5, 7 o 9, te toca descansar. Esta restricción va rolando, así que este primer sábado de septiembre, ¡le toca a los impares!

Holograma 2 y Foráneos: Si tu coche tiene holograma 2, no importa en qué termine tu placa, ¡no circula ningún sábado del mes! Lo mismo va para los carros de otros estados. Si eres foráneo y no tienes tu holograma de la CDMX o Edomex, necesitas tramitar un pase turístico si quieres moverte sin broncas.

Hoy No Circula Sabatino para este 6 de septiembre; checa si puedes usar tu auto.|CAMe

El programa es estricto y aplica de 5 de la mañana a 10 de la noche. Se aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios del Estado de México:



Atizapán de Zaragoza

Coacalco

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla

Tultitlán

Valle de Chalco

El Estado de México impulsa la movilidad limpia. 💚 Si tienes un vehículo con placas mexiquenses y es híbrido o eléctrico, ¡puedes ser candidato a la Constancia "E" Exento! Un trámite gratuito que te beneficia a ti y al medio ambiente. 🌎 pic.twitter.com/QeYB4JrNJq — Control de la Contaminación Atmosférica (@DGPCCA_Edomex) September 3, 2025

¿Hay multa por no respetar el Hoy No Circula?

Si te agarran circulando cuando no te toca, la multa no es cualquier cosa. Te puede costar entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a un monto de 2,264 a 3,394 pesos, que es una buena lana. Además, ¡tu carro se va al corralón! Así que mejor revisa bien antes de salir.

¡Hay salvación para algunos! Los coches con hologramas 00 y 0 están exentos, ya que son modelos más recientes y menos contaminantes. También los carros eléctricos e híbridos tienen luz verde. Y si tienes placas para personas con discapacidad, vehículos de emergencia, transporte escolar o con un pase turístico vigente, ¡tampoco tienes de qué preocuparte!