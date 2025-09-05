¿Llenarías tu tanque? Precio de gasolina hoy viernes 5 de septiembre de 2025

¿Cuánto cuesta la gasolina en México? Con el objetivo de que puedas circular mucho más tranquilo en tu auto durante la jornada de este viernes, en Fuerza Informativa Azteca te compartimos el precio de la gasolina y de otros combustibles.

El precio de la gasolina de hoy 5 de septiembre de 2025 es el que corresponde al reporte de los permisionarios con base en la obligación establecida por la Comisión Reguladora de Energía (CRE). No olvides que su costo puede variar dependiendo del establecimiento al que acudas con tu auto; ¿con cuánto puedo llenar el tanque?

¿Cuánto cuesta el litro de gasolina en México hoy viernes 5 de septiembre de 2025?

¡Llena el tanque sin gastar de más! Consulta el precio actualizado de la gasolina Regular, Premium y Diésel en México. Encuentra las gasolineras más económicas y ahorra en tu próxima carga.

Precio de la Gasolina Regular: $23.50 pesos por litro

Precio de la Gasolina Premium: $25.78 pesos por litro

Precio del Diésel: $26.26 pesos por litro.



Precio promedio del gas natural vehicular hoy viernes 5 de septiembre de 2025

Mínimo por litro de gas natural vehicular: $10.99 pesos



Promedio por litro de gas natural vehicular: $12.55 pesos

Máximo por litro de gas natural vehicular: $13.99 pesos.

Precio de la gasolina en CDMX hoy viernes 5 de septiembre de 2025

Regular: $23.51 pesos

Premium: $25.85 pesos

Diésel: $25.86 pesos

La capacidad del tanque de la gasolina en tu auto, la puedes consultar en la misma tapa del depósito, donde por lo regular se indicará de capacidad exacta.|“Gemini IA”

Precio promedio de gasolina en Jalisco hoy viernes 5 de septiembre de 2025

Gasolina Magna: $23.93 pesos

Gasolina Premium: $26.21 pesos

Diésel: $26.28 pesos

Precio de gasolina en Nuevo León hoy viernes 5 de septiembre de 2025

Regular: $23.71 pesos por litro

Premium: $27.08 pesos por litro

Diésel: $25.87 pesos por litro.

Precio promedio de gasolina en Edomex hoy viernes 5 de septiembre de 2025

Gasolina Regular: $23.60 pesos por litro

Gasolina Premium: $25.24 pesos por litro

Diésel: $25.67 pesos por litro.

La Ciudad de México (CDMX) es la zona en donde el precio de la gasolina es más barato, ubicándose en $23.51 pesos por litro de gasolina Magna, mientras que en Nuevo León es el lugar más caro, cotizando en $27.08 pesos el litro de gasolina Premium.

Gasolina al mejor precio: Comparativa y estaciones más baratas en México al 4 de septiembre de 2025



|“Gemini IA”

¿Cuál es la capacidad del tanque de gasolina en tu auto?

El promedio de la capacidad en los actuales depósitos de gasolina se encuentra entre los 45 y 65 litros. La capacidad del tanque de la gasolina en tu auto, la puedes consultar en la misma tapa del depósito, donde por lo regular se indicará de capacidad exacta.

Si tu tanque es de 45 litros y lo llenas con gasolina regular al costo promedio del día de hoy viernes 5 de septiembre de 2025, pagarías unos $1,080 pesos por llenar el tanque.

Si tu tanque es de 65 litros y lo llenas con gasolina premium al costo promedio del día de hoy viernes 5 de septiembre de 2025, pagarías unos $1,661 pesos por llenar el tanque.

¿Cuánto cuesta llenar el tanque de la gasolina hoy en México?

Tanque lleno de gasolina regular (45 litros): $1,080 pesos

Tanque lleno de gasolina premium (45 litros): $1,150 pesos

Tanque lleno de gasolina regular (65 litros): $1,561 pesos

Tanque lleno de gasolina premium (65 litros): $1,661 pesos.

Hoy No Circula: ¿Qué autos descansan hoy viernes 5 de septiembre de 2025?

¡Ojo, conductores! Es importante que antes de salir de casa revises el calendario por el Hoy No Circula; en caso de no hacerlo tendrás que pagar la multa que previamente te contamos. Los autos que NO circulan hoy viernes 5 de septiembre de 2025:

Engomado Azul



Terminación de placas 9 y 0



Engomado amarillo 1 y 2.