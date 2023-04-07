Los autos que descansan este viernes 7 de abril por el Hoy No Circula en CDMX y Edomex

Continúa el fin de Semana Santa 2023 y te recordamos que para este viernes 7 de abril, se mantiene activo el programa del Hoy No Circula, por lo que a continuación te recordamos cuáles son los autos que descansan entre las 5 de la mañana y las 10 de la noche, tanto en la Ciudad de México, como en 18 estados conurbados del Estado de México.

Para este viernes 7 de abril, los coches que no circulan son los que tengan engomado azul y terminación de placa 9 o 0, siempre y cuando porten el holograma 1 o 2 de la verificación en su vehículo. Estos autos tendrán prohibido circular y, en caso de hacerlo, podrían ser acreedores a una multa y traslado del auto al corralón.

¿Qué coches no circulan hoy viernes 31 de marzo?

Coches con holograma 1 o 2 que tengan :

: Engomado azul.

Terminación de placa 9 o 0.

Todos los foráneos con terminación de placa 9 o 0.

Los autos con Hoy No Circula en CDMX y Edomex para este viernes 12 de mayo de 2023

¿Cómo funciona el Hoy No Circula para autos foráneos?

Para este viernes 7 de abril, los autos foráneos tienen restricciones de lunes a viernes entre las 5 y las 11 de la mañana; sin embargo, para este Viernes Santo no circulan aquellos que tengan terminación de placas 9 o 0. Esto aplica a partir de las 5 am y hasta las 10 de la noche, sin importar el color del engomado, ya que son considerados como autos con holograma 2.

Hoy No Circula Sabatino: ¿Qué autos descansan este sábado 8 de abril?

Recuerda que los fines de semana también hay no circula. Hoy No Circula Sabatino establece que este sábado 8 de abril tendrán que descansar los autos con holograma 1 y que tengan terminación de placa en número PAR, además de todos los de holograma 2 y los autos foráneos, incluso en este fin de Semana Santa 2023.

Respecto al calendario semanal del Hoy No Circula, te recordamos que las restricciones para los vehículos se establecen según los niveles de emisión de contaminantes en la verificación. Una vez obtenido el holograma, las restricciones se aplican según la terminación de placa y el color del engomado:



Lunes descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.

descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6. Martes descansan autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.

descansan autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8. Miércoles descansan vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.

descansan vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4. Jueves descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2.

descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2. Viernes descansan coches con engomado azul, terminación de placa 9 y 0

El calendario de los autos con Hoy No Circula en CDMX y Edomex|Secretaría del Medio Ambiente

¿Cuánto cuesta la multa por el Hoy No Circula?

Si llegas a circular cuando tu automóvil lo tiene prohibido, el Reglamento de Tránsito señala que la infracción por no cumplir es de más dos mil pesos en la CDMX, por lo que se recomienda seguir las indicaciones en todo momento y apegado a los horarios establecidos por la CAMe, además podrías ser remitido al depósito, que tiene un costo superior a los 800 pesos.

¿Cómo saber si hay contingencia ambiental?

Recuerda descargar la app de Fuerza Informativa Azteca, disponible para sistema iOS de Apple o para Android, donde te llegará la notificación del momento en que se active la contingencia ambiental en el Valle de México, determinada por las constantes actualizaciones de la Comisión Ambiental. Para este viernes 7 de abril de Semana Santa no se tiene estimada la implementación de alerta por contingencia.

