Hoy No Circula por regreso a clases; así opera este lunes 1 de septiembre en CDMX y Edomex

¡Prepárate! Este lunes 1 de septiembre se espera un gran tráfico por el regreso a clases, por lo que el Hoy No Circula operará de manera cotidiana, para ayudar a reducir los niveles de contaminación en la Ciudad de México (CDMX).

Sumado a esto, las inundaciones causadas por las fuertes lluvias en días anteriores podrían provocar más congestionamiento, debido a los trabajos de desazolve de coladeras, por lo que es mejor salir temprano.

¿Qué autos no circulan los lunes por el Hoy No Circula?

Autos con engomado amarillo

Con terminación de placa 5 y 6

Holograma 1 y 2

Estos vehículos deberán acatar la medida en un horario de 5:00 a 22:00 horas, aunque si cuentan con un holograma de verificación “00" o “0" estas restricciones no aplican a menos que se active el Doble Hoy No Circula.

Multas por el Hoy No Circula: ¿cuánto se debe pagar?

La Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX señala que este programa tiene el objetivo de prevenir, minimizar y controlar la emisión de contaminantes de todos los vehículos que transitan por el Valle de México.

Con la legislación vigente, las multas van desde 2,262 pesos hasta 3,394 pesos, equivalente a 20, 25 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), dependiendo de la infracción cometida.

Ten en cuenta que, por el inicio del ciclo escolar 2025-2026, se implementarán diversos operativos de seguridad, por lo que es más fácil que te infrinjan si circulas en un día no permitido.

Calendario del Hoy No Circula para septiembre 2025

En Fuerza Informativa Azteca (FIA) te dejamos el calendario completo del programa de restricción vehicular para el inicio de este mes.



Lunes : Engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6

: Engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6 Martes : Engomado rosa, terminación de placa 7 y 8

: Engomado rosa, terminación de placa 7 y 8 Miércoles : Engomado rojo, terminación de placa 3 y 4

: Engomado rojo, terminación de placa 3 y 4 Jueves : Engomado verde, terminación de placa 1 y 2

: Engomado verde, terminación de placa 1 y 2 Viernes: Engomado azul, terminación de placa 9 y 0

Primer y tercer sábado de cada mes, los autos con terminación de placa impar (NON) y que tengan holograma 1, no pueden circular de 5:00 a 22:00 horas.