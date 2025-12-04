¿Contingencia ambiental? Así opera el Hoy No Circula este jueves 4 de diciembre

De cara a la temporada decembrina, muchos conductores se preguntan si este jueves 4 de diciembre de 2025 se aplicará el Doble Hoy No Circula. No obstante, la calidad del aire registra niveles aceptables, por lo que el programa continúa con las mismas restricciones de siempre.

¿Qué autos no circulan este jueves en CDMX y Edomex?

Como cada jueves, la restricción aplica para los vehículos que circulen en la Ciudad de México (CDMX) y Estado de México (Edomex), con holograma 1 y 2 cuya placa termine en 1 o 2 o tengan el engomado color verde.

El horario en que se aplica la medida es de 5:00 de la mañana a 22:00 horas en toda la Zona Metropolitana del Valle de México. Los autos que sí pueden circular sin problema son:



Holograma 0 y 00

Eléctricos e híbridos

Motocicletas

Transporte público y unidades de emergencia

Autos foráneos con pase turístico vigente

Si tu coche no entra en esa lista, es mejor dejarlo guardado para evitar multas costosas, y que ese dinerito mejor se destine a los regalos de la familia.

Este jueves conoce los autos que deben respetar el Hoy No Circula.

Multas en CDMX y Edomex por no respetar el Hoy No Circula

En CDMX, la multa por circular cuando te toca descansar va de 20 a 30 UMA, lo que equivale a entre 2 mil 171 y 3 mil 257 pesos aproximadamente.

Además, en operativos puede proceder el corralón, y ahí el gasto se eleva todavía más si tenemos en cuenta los gastos de arrastre y estancia.

En el Edomex, la sanción es similar: entre 20 y 25 UMA, es decir, alrededor de 2 mil 171 a 2 mil 713 pesos, dependiendo del municipio. También te pueden retirar el vehículo, especialmente en zonas con operativos conjuntos.

¿En dónde aplica el Hoy No Circula?

El programa cubre toda la Zona Metropolitana del Valle de México, que incluye:



Valle de México (ZMVM): Tizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chimalhuacán, Chicoloapan, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

Tizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chimalhuacán, Chicoloapan, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco. Valle de Toluca (ZMVT): Almoloya de Juárez, Calimaya, Chapultepec, Lerma, Metepec, Mexicaltzingo, Ocoyoacac, Otzolotepec, Rayón, San Antonio la Isla, San Mateo Atenco, Temoaya, Tenango del Valle, Toluca, Xonacatlán y Zinacantepec.

Almoloya de Juárez, Calimaya, Chapultepec, Lerma, Metepec, Mexicaltzingo, Ocoyoacac, Otzolotepec, Rayón, San Antonio la Isla, San Mateo Atenco, Temoaya, Tenango del Valle, Toluca, Xonacatlán y Zinacantepec. Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco (ZMST): Almoloya del Río, Texcalyacac, Atizapán, Tianguistenco, Capulhuac y Xalatlaco.

Municipios que se incorporan al Hoy No Circula en 2026

¿En qué época del año suele activarse el Doble Hoy No Circula?

El Doble Hoy No Circula es una medida extraordinaria que se activa solo en días con altos niveles de contaminación, cuando la calidad del aire rebasa los límites permitidos y existe riesgo para la salud.

No existe un calendario fijo como tal, ya que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) lo anuncia en tiempo real a través de su sitio y redes sociales.

Sin embargo, sí hay temporadas en las que es más probable que se active. Por ejemplo, entre finales de febrero y junio , durante la llamada temporada de ozono.

En diciembre, aunque el ozono no es el principal problema, la calidad se ve afectada por la pirotecnia de Navidad y Año Nuevo, lo que eleva las partículas PM10.