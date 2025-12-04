Desbandada verde: 4 diputados saltan a Morena en el Congreso de la CDMX

La fidelidad partidista pasó a segundo término en el Congreso de la Ciudad de México. En una auténtica "desbandada" legislativa, se confirmaron movimientos estratégicos de los llamados "chapulines", reconfigurando las fuerzas políticas en el recinto de Donceles.

El cambio más drástico lo sufrió la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que vio partir a cuatro de sus integrantes para sumarse a la mayoría oficialista de Morena, engrosando así las filas del partido guinda.

Después de que cuatro #diputados del Partido Verde en el #Congreso de la #CDMX ingresaron a las filas de #Morena, el líder del Verde en la capital del país, @ChuchoSesmaPVEM, dijo que respetan la libertad de los legisladores.



☝️ Sin embargo, aclaró que serán más escrupulosos… pic.twitter.com/X0o2nGXlJW — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 4, 2025

Los "chapulines" que se cambiaron a Morena en CDMX

Los legisladores que decidieron abandonar el barco del Tucán para aterrizar en la bancada de Morena son:



Juan Rubio Gualito Israel Moreno Víctor Varela Iliana Sánchez

Con este movimiento, Morena consolida aún más su aplanadora legislativa en la capital, absorbiendo a cuadros que, irónicamente, ya eran aliados electorales.

"Nosotros no somos mercenarios de la política, cualquier cosa que no nos parezca, siempre lo hemos dicho y lo seguiremos haciendo porque tenemos autonomía, independencia y porque tenemos profundo honor hacia la institución que nos dio la oportunidad de estar aquí y por la gente que votó por nosotros", dijo Juan Rubio Gualito.

El intercambio: Una morenista se pasa al Verde

Sin embargo, el salto no fue unidireccional. En lo que parece ser un ajuste de cuotas o estrategia política, también hubo movimiento en sentido contrario. La diputada de Morena, Paula Alejandra Pérez, dejó la bancada mayoritaria para integrarse a las filas del Partido Verde, cubriendo parcialmente los huecos dejados por sus excompañeros.

Este acomodo de curules exhibe cómo la figura del "chapulín" sigue más viva que nunca en la política capitalina, donde los colores se intercambian según la conveniencia del momento legislativo.

