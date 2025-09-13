Otra pipa incendiada tras chocar contra un tráiler en Apodaca, Nuevo León

La tarde de este viernes 12 de septiembre se registró un fuerte incendio en el kilómetro 50 del Anillo Periférico, a la altura del Parque Industrial Kronos en Apodaca, Nuevo León. La emergencia ocurrió tras el siniestro de dos vehículos de carga: una pipa y un camión de tres y media toneladas. Por fortuna, no hubo explosión ya que la unidad no iba cargada de combustible.

De acuerdo con la Unidad de Protección Civil del estado, las llamas afectaron principalmente a la pipa que transportaba dos contenedores vacíos de combustible. El incendio dejó a una persona lesionada, quien fue atendida en el lugar por paramédicos, sin necesidad de traslado hospitalario, pero las autoridades no detallaron cuál de los dos choferes fue el herido.

Bomberos de Nuevo León informaron que lograron sofocar un 70% de las llamas en las primeras maniobras y continuaban trabajando para mitigar riesgos tras el accidente.

Cierre vial y evaluación de daños estructurales

Como medida preventiva, las autoridades ordenaron el cierre del retorno en la zona afectada para evaluar posibles daños en el puente vehicular cercano. El operativo incluyó la participación de Protección Civil de Nuevo León y Apodaca, Bomberos del estado, Fuerza Civil, además de unidades de apoyo como Mi Ambulancia y Bomberos HG.

Aunque no se reportaron más personas lesionadas, las causas del accidente aún se desconocen y tampoco se ha confirmado si los choferes de los vehículos implicados fueron detenidos.

Comparaciones con la tragedia de Iztapalapa donde explotó una pipa de gas

El accidente en Apodaca removió sentimiento y puso en debate la discusión sobre la seguridad en el transporte de materiales peligrosos. Usuarios en redes sociales recordaron la reciente tragedia ocurrida el 10 de septiembre en Iztapalapa, Ciudad de México, cuando una pipa cargada con casi 50 mil litros de gas LP explotó en el Puente de la Concordia, dejando un saldo de 10 muertos y más de 90 heridos, de los cuales 54 permanecen hospitalizados.

“Otra pipa… ya ven lo que pasó en México. Deberían regularizar horarios para este tipo de cargas”, expresó un internauta.

“Solo recuerden lo que pasó en Iztapalapa, se necesita regulación de horarios en la movilidad de este tipo de vehículos”, añadió otro.

Se incendia pipa de gas en Apodaca, Nuevo León y recuerdan accidente de Iztapalapa|PC Nuevo León

Retrasos de más de dos horas en la vialidad de Anillo Periférico en Apodaca

Además de la emergencia, los automovilistas reportaron que el tránsito en la zona se volvió un verdadero caos, con filas que tardaron más de dos horas en avanzar debido al cierre del retorno y a las labores de los cuerpos de rescate.

Reportan caos vial tras incendio de pipa en Apodaca, Nuevo León|FB: Any Torres

El incidente vuelve a poner sobre la mesa la urgencia de revisar protocolos de movilidad y seguridad para unidades de carga pesada, especialmente aquellas que transportan materiales de riesgo.