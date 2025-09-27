Parecen ríos; fuertes lluvias provocan inundaciones en San Cristóbal de las Casas

La tarde de este viernes 26 de septiembre se registró una fuerte lluvia que azotó San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, ocasionando inundaciones y encharcamientos severos en distintas zonas de la ciudad, principalmente en la colonia Prudencio Moscoso y el sector norte.

De acuerdo con reportes de Protección Civil, al menos dos vehículos quedaron varados y varias personas tuvieron que ser rescatadas por las corrientes de agua que se formaron en cuestión de minutos. En uno de los videos que circulan en redes sociales, se ve como una combi pasa en medio de una inundación, el agua corre calla abajo con la fuerza para arrastrar todo a su paso. A pesar de lo aparatoso de la situación, no se registraron personas lesionadas.

#LoÚltimo | Esta tarde se registró una fuerte lluvia en San Cristóbal de las Casas, que dejó inundaciones en la colonia Prudencio Moscoso y en varios puntos de la zona norte, en donde al menos dos vehículos se quedaron varados y algunas personas tuvieron que ser rescatadas.



Las… pic.twitter.com/kSCtowZ5Nw — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 27, 2025

Zonas afectadas por las lluvias

Protección Civil de Chiapas informó que los encharcamientos alcanzaron 15 centímetros de altura en varias colonias y vialidades. Entre los puntos afectados se encuentran:



Calzada El Cementerio

Avenida Insurgentes, a la altura de la OCC

Calle Flavio A. Paniagua

Entrada al fraccionamiento El Campanario

Colonia Prudencio Moscoso y Paraíso

Avenida Martín #26, colonia Paraíso (afectación en un domicilio)

Las autoridades desplegaron brigadas de verificación de afluentes y recorridos preventivos en distintas zonas de la ciudad, con el objetivo de garantizar la seguridad y el bienestar de la población.

Recomendaciones de Protección Civil

Ante la temporada de lluvias, Protección Civil emitió una serie de recomendaciones para evitar riesgos mayores:



No cruzar arroyos, calles o avenidas inundadas, ya que la corriente puede arrastrar a personas y vehículos.

Evitar transitar en pendientes con corrientes de agua.

Mantenerse informado a través de canales oficiales sobre el estado del clima.

En caso de emergencia, comunicarse de inmediato con las autoridades locales.

Estas medidas buscan reducir accidentes y proteger tanto a peatones como a automovilistas.

San Cristóbal de las Casas es una de las ciudades más afectadas por lluvias intensas en Chiapas, por lo que los habitantes están acostumbrados a este tipo de emergencias. Sin embargo, las autoridades subrayan que la prevención y la cultura de protección civil son fundamentales para evitar tragedias.

Recordemos que solo hace un tres días, las fuertes lluvias dejaron severas afectaciones en la colonia El Vergel en San Cristóbal de las Casas. Los vecinos denunciaron el colapso de sus calles principales, una problemática que amenaza la seguridad y el tránsito en la zona. Ante la falta de respuesta de las autoridades, los habitantes de El Vergel, temen que el problema se agrave y exigen una intervención urgente a la dirección de Obras Públicas para evitar mayores afectaciones. Hasta el momento no hay respuesta.

