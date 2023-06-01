¿Qué ha pasado con Johnny Depp y Amber Heard a un año del juicio por difamación?

Se cumplió un año del juicio por difamación entre Johnny Depp y Amber Heard, donde el actor tenía la intención de limpiar su nombre tras la acusaciones de maltrato por parte de su exesposa. Un año después esto ha pasado con las estrellas de Hollywood.

El mediático juicio, que fue televisado, inició en abril del año pasado y concluyó e 1 de junio con un veredicto en el que ambos fueron acusados de difamarse mutuamente; por lo que recibieron una multa, Amber tenía que pagar 15 millones de dólares y Depp 2 millones.

El triunfo de Depp ocurrió dos años después de perder una batalla legal contra el periódico "Sun" en Gran Bretaña, quien lo llamó "maltratador de mujeres".

¿Qué pasó con Amber Heard después del juicio contra Johnny Depp?

Mucho se especuló que la actriz no contaba con el suficiente dinero para pagar los 15 millones de dólares a su exesposo; en diciembre del año pasado, la actriz de “Aquaman” compartió una publicación en sus redes sociales donde anunció que había llegado a un acuerdo con Depp, por lo que solo pagó un millón de dólares.

Después del juicio, Heard se mudó a la isla de Mallorca en España junto a su hija y su actual pareja, una fuente cercana a ella indicó que en este momento está enfocada en ser madre.

En cuanto a su carrera como actriz, Amber aparecerá en la segunda entrega de “Aquaman” como “Mera”, está previsto que la cinta llegue a los cines en diciembre próximo.

¿Qué pasó con Johnny Depp después del juicio contra Amber Heard?

Tras anunciarse el acuerdo al que llegaron los actores, los abogados de Johnny Depp indicaron que el dinero sería donado a la caridad, ya que para él lo más importante era limpiar su nombre y no el dinero.

Al finalizar el problema legal con su exesposa, a Johnny Depp se le vio de gira con su banda Hollywood Vampires en varios países de Europa.

También retomó su carrera como actor con el proyecto cinematográfico “Janne Du Barry”, donde interpretó al rey Luis XV. La cinta se presentó en el festival de Cannes, donde el actor fue recibido con una gran ovación.

