Tragedia en Coahuila: joven promesa del boxeo muere tras ser arrollado por un tren

La mañana de este jueves 25 de septiembre, se reportó la muerte del adolescente José Alfredo Torres Rodríguez, quien a sus 17 años era considerado una promesa del boxeo en San Pedro, Coahuila.

Se presume que el joven se encontraba entrenando, cuando por accidente, un tren lo embistió. Ante el brutal impacto, este perdió la vida de inmediato.

Boxeador José Alfredo Torres muere tras ser embestido por un tren en Coahuila

El accidente ocurrió alrededor de las 7 de la mañana sobre las vías férreas que cruzan la avenida Ferrocarril y Diagonal de Guadalupe, en la colonia Luis Donaldo Colosio.

Testigos señalan que José Alfredo, quien vestía ropa deportiva y llevaba auriculares puestos, probablemente no escuchó el paso de la locomotora, lo que causó el fatal accidente.

Medios locales informaron que su cuerpo quedó destrozado en el lugar, confirmando su muerte inmediata. Más tarde, su cuerpo fue llevado al Servicio Médico Forense (Semefo) de Matamoros, Coahuila, para la necropsia de ley.

Por su parte, personal de Ferromex y cuerpos de rescate llegaron al lugar para notificar a los Agentes de Investigación Criminal y abrir la carpeta de investigación correspondiente, a fin de esclarecer las circunstancias del accidente.

¿Quién era José Alfredo “El Pistón” Torres Rodríguez?

José Alfredo, conocido como “El Pistón”, era señalado como una promesa del boxeo de la entidad. También cursaba su último año en la especialidad de Máquinas-Herramientas en el Conalep San Pedro.

Su participación en el Campeonato Nacional de Boxeo en Oaxaca lo hizo destacar, a pesar de su corta edad. En esta competencia avanzó a diferentes rondas, donde consolidó su reputación como uno de los talentos juveniles más destacados de la región.

Isaías Ruiz, mánager de la Academia Municipal Lobito Ruiz, recordó el esfuerzo y la disciplina de José Alfredo, destacando que siempre representó a su academia con profesionalismo y dedicación.

“Fue un placer conocerte campeón”, con este tipo de mensajes, familiares y amigos expresaron su dolor, recordando su entusiasmo y dedicación por el deporte mexicano.