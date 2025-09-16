¿La tienes? La característica poco común que hace valiosa esta moneda de 20 pesos
Existen algunas monedas de 20 pesos que son las más buscadas por los coleccionistas debido a ciertas características que las hacen especiales.
Las monedas de 20 pesos se han convertido en uno de los ejemplares más buscados por los coleccionistas; sin embargo, existen algunas de ellas que cuentan con características poco comunes, y que la hacen especial.
¿Qué hace valiosa a esta moneda?
¿Tienes alguna en tu cartera? Algo que hace único a las monedas de 20 pesos, es la forma dodecagonal que tiene, además de los diseños únicos y detallados en cada unos de los ejemplares.
Por lo general, estas monedas suelen ser producidas en cantidades limitadas, lo que aumenta su escasez y demanda entre los coleccionistas. Entre las más populares están:
- 700 años de la fundación lunar de México-Tenochtitlán
- 500 años de memoria histórica de México-Tenochtitlan
- Bicentenario de Independencia Nacional
Estos ejemplares suelen ser los más codiciados por su valor histórico, simbólico y artístico.
¿Cómo saber si mi moneda de 20 pesos es de colección?
¡Ojito! Para saber si una moneda de 20 pesos es de colección o tiene un valor especial, es importante considerar algunos aspectos clave, pero ¿cuáles son?
- Revisa el diseño y la serie; las piezas de colección suelen tener un diseño exclusivo y se emiten en cantidades limitadas.
- Checa sus estado de conservación; si el ejemplar está casi nuevo, sin desgaste o rayaduras, puede valer mucho más que una moneda circulada.
- Tienen errores o características peculiares; los errores de fabricación o los detalles atípicos suelen hacer que un ejemplar sea más valioso.
Por otro lado, las monedas antiguas o con baja circulación suelen convertirse en piezas de colección, provocando que su valor sea alto debido a la escasez de ejemplares.
¿Quién compra monedas de colección?
Por lo general, las monedas de colección suelen ser compradas por las casas de numismática, que son establecimiento especializados en la compra y venta de ejemplares de cualquier valor y antigüedad.
Los coleccionistas también suelen comprar las monedas, junto con las casas de subastas, así como inversionistas de metales preciosos.
Actualmente, existen expertos numismáticos y estudiosos que certifican las monedas para su venta o colección.