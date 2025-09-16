¿La tienes? La característica poco común que hace valiosa esta moneda de 20 pesos

Las monedas de 20 pesos se han convertido en uno de los ejemplares más buscados por los coleccionistas; sin embargo, existen algunas de ellas que cuentan con características poco comunes, y que la hacen especial.

¿Qué hace valiosa a esta moneda?

¿Tienes alguna en tu cartera? Algo que hace único a las monedas de 20 pesos, es la forma dodecagonal que tiene, además de los diseños únicos y detallados en cada unos de los ejemplares.

Por lo general, estas monedas suelen ser producidas en cantidades limitadas, lo que aumenta su escasez y demanda entre los coleccionistas. Entre las más populares están:



700 años de la fundación lunar de México-Tenochtitlán

500 años de memoria histórica de México-Tenochtitlan

Bicentenario de Independencia Nacional

Estos ejemplares suelen ser los más codiciados por su valor histórico, simbólico y artístico.

¿Cómo saber si mi moneda de 20 pesos es de colección?

¡Ojito! Para saber si una moneda de 20 pesos es de colección o tiene un valor especial, es importante considerar algunos aspectos clave, pero ¿cuáles son?



Revisa el diseño y la serie; las piezas de colección suelen tener un diseño exclusivo y se emiten en cantidades limitadas.

suelen tener un diseño exclusivo y se emiten en cantidades limitadas. Checa sus estado de conservación; si el ejemplar está casi nuevo, sin desgaste o rayaduras, puede valer mucho más que una moneda circulada.

Tienen errores o características peculiares; los errores de fabricación o los detalles atípicos suelen hacer que un ejemplar sea más valioso.

Por otro lado, las monedas antiguas o con baja circulación suelen convertirse en piezas de colección, provocando que su valor sea alto debido a la escasez de ejemplares.

¿Quién compra monedas de colección?

Por lo general, las monedas de colección suelen ser compradas por las casas de numismática, que son establecimiento especializados en la compra y venta de ejemplares de cualquier valor y antigüedad.

Los coleccionistas también suelen comprar las monedas, junto con las casas de subastas, así como inversionistas de metales preciosos.

Actualmente, existen expertos numismáticos y estudiosos que certifican las monedas para su venta o colección.