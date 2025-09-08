Decomisan 21 toneladas de metanfetamina a “Los Mayos” en Durango

Las autoridades mexicanas lograron un golpe contundente contra el narcotráfico en el estado de Durango. En un operativo conjunto, se desmantelaron dos laboratorios clandestinos y se aseguraron 21 toneladas de metanfetamina, lo que representa uno de los decomisos más grandes de droga sintética en la historia del país.

La operación fue coordinada por la Secretaría de Marina (Semar) en colaboración con la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa). Los laboratorios fueron ubicados en el poblado de Carricitos, donde, además de la droga, se encontraron grandes cantidades de precursores químicos como:



Mil litros de ácido clorhídrico

200 litros de ácido acético

Mil litros de tolueno

200 litros de cianuro de bencilo

250 litros de P2P

575 kilogramos de sosa cáustica

200 kilogramos de cianuro de sodio

Esta acción representa el segundo aseguramiento más grande que ha realizado el #PersonalNaval, siendo este el pasado 08 de febrero 2024 en Sonora y uno de los mas importantes…

“El material asegurado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público (MP) correspondiente, quien integrará la carpeta de investigación correspondiente y realizará las indagatorias subsecuentes”.

Golpe al narcotráfico de más de 6 mil millones de pesos

Este aseguramiento tiene un valor estimado de más de 6 mil millones de pesos, lo que representa una pérdida económica significativa para los grupos criminales.

Además, las 21 toneladas de droga equivalen a unas 525 millones de dosis que ya no podrán ser distribuidas. Este resultado es un paso importante para combatir el tráfico de drogas y reducir los daños que causan a la sociedad. Los materiales incautados fueron puestos a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones.

Cabe destacar que este aseguramiento representa el segundo más grande que ha realizado el Personal Naval, “siendo este el pasado 08 de febrero 2024 en Sonora y uno de los más importantes de la actual administración”.

En ese entonces, se aseguraron 41 mil 319 kilogramos de droga y de 12 mil 705 kilogramos de sustancias químicas. Asimismo, 72 reactores, 102 condensadores, 32 centrifugadoras, tres vehículos, dos motocicletas, un remolque y material diverso.