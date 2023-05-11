¿Cuánto tiempo estará en el cargo la fiscal de la CDMX tras aprobarse la “Ley Godoy”?

El pasado martes 9 de mayo la mayoría de Morena aprobó la bautizada "Ley Godoy" en el Congreso de la Ciudad de México; con 32 votos a favor, un voto en contra y una abstención se tomó la decisión pese a la negativa de algunos partidos como el PAN y el PRI, quienes se mostraron en desacuerdo, pero, en ¿qué consisten las modificaciones?

Desde las primeras horas del día la oposición detalló que existían inconsistencias, por lo que se instalaron con pancartas y altavoces para impedirle la entrada al personal, por esta razón desplegaron a diversos elementos de los cuerpos policiales para que los diputados pudieran llevar a cabo la sesión, tiempo después Morena ofreció detalles en sus redes sociales

“Los diputados y las diputadas morenistas dejamos en claro que continuaremos cumpliendo con nuestro deber de legislar las leyes que permitan tener una Ciudad de Derechos y brindar mayor seguridad a los capitalinos, a pesar que desde las 6:00 horas grupos vinculados con el PAN bloquearon los accesos al Palacio Legislativo de Donceles”, denunció Morena en un comunicado.

¿Qué dice la modificación a la "Ley Godoy"?

La aprobación establecida por el pleno del Congreso de la Ciudad de México, ratificó a la titular de la Fiscalía General de Justicia, Ernestina Godoy, y con ello cambian los artículos 42, 42 BIS y 99 de la Ley Orgánica de la Fiscalía.

Con las modificaciones en la "Ley Godoy" las personas que ocupen los cargos de las Fiscalías Especializadas para la Atención de Delitos Electorales, así como al combate a la corrupción tendrán la oportunidad de ser ratificadas en un periodo similar al de su nombramiento.

El Consejo Judicial Ciudadano tiene un tiempo límite para integrarse, en este caso será de 180 días naturales antes de que concluya la gestión de la titular de la Fiscalía General, en este caso el de Ernestina Godoy; el artículo 37 establece que el Consejo se integrará por 11 personas de las cuales siete están enfocados en el Derecho, entre los requisitos para formar parte están:



Gozar de buena reputación.

Haberse distinguido por su honorabilidad.

No tener conflicto de interés.

No haber participado como candidatas o candidatos en un proceso de elección popular.

Es un honor ser la fiscal general de la capital del país. Nos ha tocado transformar la justicia y lo hacemos todos los días, por la convicción de que son los ciudadanos, los capitalinos, los que merecen una vida mejor#FiscalíaCDMX #TransformarLaJusticia#QueLaPazSeHagaCostumbre — Ernestina Godoy Ramos (@ErnestinaGodoy_) May 7, 2023

¿Cómo es el proceso de ratificación en la "Ley Godoy"?

Los estatutos que dictamina en Congreso CDMX indican que, de acuerdo a lo aprobado, el Consejo Judicial le requerirá a la persona titular de la Fiscalía que extienda su decisión respecto al proceso de ratificación, es decir, si le interesa o no; de ser positiva la respuesta se iniciará un proceso para que los usuarios determinen el desempeño que tuvo durante su mandato; este proceso tiene por objeto recibir recomendaciones y opiniones sobre el desempeño de las personas a ratificar.

Posteriormente al resultado que arrojen las evaluaciones, la ratificación será enviada a la jefa de gobierno en turno, quien procederá a enviarlo al Congreso Local y esperan el dictamen que tomen en un transcurso indefinido de tiempo.

